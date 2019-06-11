В рамках еженедельных прямых линий 15 июня состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Волковысского райисполкома Татьяной Викторовной Андрушкевич.

Вопросы можно задать по телефону 4-54-23 с 9 до 12 часов.

 

 

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