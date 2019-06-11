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Сколько стоит застраховать авто в Беларуси
Источник материала: Myfin
Какие виды автострахования предлагают в Беларуси
Все варианты страхования авто в Республике Беларусь можно свести в 3 категории:
Обязательное страхование ответственности
Суть обязательной автостраховки в том, что при ДТП по вине застрахованного лица, ущерб возмещает страховая компания. Максимальная сумма возмещения – 10 тыс. евро. Ущерб сверх этой суммы может быть взыскан с виновника ДТП.
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