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Сколько стоит застраховать авто в Беларуси

12.06.2019 06:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сколько стоит застраховать авто в Беларуси
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Какие виды автострахования предлагают в Беларуси

Все варианты страхования авто в Республике Беларусь можно свести в 3 категории:

  • обязательное страхование гражданской ответственности («автогражданка», ОСГО или ОСАГО);
  • Зеленая карта – страхование ответственности при выезде за границу;
  • АВТОКАСКО – страхование всех повреждений автомобиля.

Обязательное страхование ответственности

Суть обязательной автостраховки в том, что при ДТП по вине застрахованного лица, ущерб возмещает страховая компания. Максимальная сумма возмещения – 10 тыс. евро. Ущерб сверх этой суммы может быть взыскан с виновника ДТП.

 
 
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