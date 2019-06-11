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Мужчина кричал из окна: на Калиновского горела квартира. Комментарий МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второй день подряд в столице начинается с пожара, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
11 июня в 9 часу утра горел жилой дом на Калиновского. Огонь охватил квартиру на 4 этаже. Прибывшие спасатели увидели в окне человека, кричащего о помощи. Его тут же спустили вниз на подъёмнике.
Ольга Мельченко, официальный представитель минского управления МЧС:
Сейчас эксперты устанавливают причины пожара. В жаркую погоду специалисты рекомендуют не пренебрегать мерами предосторожности – увлажняйте квартиру и не оставляйте окна открытыми надолго.
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Новости Беларуси. Второй день подряд в столице начинается с пожара, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 11 июня в 9 часу утра горел жилой дом на...
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