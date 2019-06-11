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Прогулочный катер загорелся в Минском районе

12.06.2019 00:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прогулочный катер загорелся рядом с деревней Качино в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прогулочный катер загорелся в Минском районе

От пламени пострадала центральная часть палубы. Для тушения судна пришлось задействовать четыре пожарные машины. Людей на катере в момент возгорания не было. Причины пожара выясняются.

Прогулочный катер загорелся в Минском районе

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Новости Беларуси. Прогулочный катер загорелся рядом с деревней Качино в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. От пламени пострадала центральная...
 
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