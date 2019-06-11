|
Прогулочный катер загорелся в Минском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прогулочный катер загорелся рядом с деревней Качино в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От пламени пострадала центральная часть палубы. Для тушения судна пришлось задействовать четыре пожарные машины. Людей на катере в момент возгорания не было. Причины пожара выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Прогулочный катер загорелся рядом с деревней Качино в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. От пламени пострадала центральная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)