Прогулочный катер загорелся в Минском районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прогулочный катер загорелся рядом с деревней Качино в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





От пламени пострадала центральная часть палубы. Для тушения судна пришлось задействовать четыре пожарные машины. Людей на катере в момент возгорания не было. Причины пожара выясняются.



