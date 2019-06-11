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Автомобильный кёрлинг. На МКАД столкнулись КамАЗ и две легковушки

12.06.2019 00:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу две аварии с участием большегрузов произошли 11 июня в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобильный кёрлинг. На МКАД столкнулись КамАЗ и две легковушки

Автомобильный кёрлинг. На МКАД столкнулись КамАЗ и две легковушки

Рано утром на улице Селицкого грузовик подрезал Volkswagen, что привело к столкновению. От удара легковушку отбросило на соседнюю полосу, где она задела другую машину. В «автомобильном кёрлинге» пострадал только металл.

Автомобильный кёрлинг. На МКАД столкнулись КамАЗ и две легковушки

Днём на 22-м километре кольцевой в кювет перевернулась фура. За пределами дороги она оказалась после столкновения с машиной дорожных служб. Здесь также обошлось без жертв.

Автомобильный кёрлинг. На МКАД столкнулись КамАЗ и две легковушки

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Новости Беларуси. Сразу две аварии с участием большегрузов произошли 11 июня в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Рано утром на улице...
 
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