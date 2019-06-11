Хата по цене минской «двушки». Почем продают и как выглядят дома в курортных поселках Нарочи

Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и посмотрел, во сколько обойдется покупка дома на самом раскрученном курорте страны — озере Нарочь. В качестве примеров мы рассмотрели популярные курортные поселки, сконцентрированные вокруг четырех озер — Нарочь, Белое, Мястро и Баторино. Цены и фото — в материале.



Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

Курортный поселок «Нарочь»

На берегу одноименного озера есть две Нарочи — агрогородок и курортный поселок. Цены мы смотрели в последнем — именно он расположен на берегу озера.



Изображение:yandex.by

За усадьба с бревенчатым домом и участком в 25 соток тут хотят 102 тысячи долларов в эквиваленте. Дом бревенчатый, 1960 года постройки, без удобств. На участке есть сарай, погреб, баня.



Фото: realt.by

Дачный дом площадью 80 квадратных метров с участком в 10 соток тут предлагают 28,8 тысячи долларов в эквиваленте. Удобства все в доме есть.



Фото: Куфар. Недвижимость

Двухэтажный дом площадью 428 квадратных метров и участок в 15 соток продают за 220 тысяч долларов. В доме 8 спальных комнат, сауна, постирочная и подсобные комнаты. Продается со свей обстановкой и техникой.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Мядель



Изображение: yandex.by

Город на берегу озера Мястро. Цены на дома, как и во всей округе, тут зависят от близости к воде — чем ближе, тем дороже.

Например, на первой береговой линии озера Мястро, в переулке Мира, дом продают за 34 тысячи долларов в эквиваленте. Расположен он прямо на берегу. Участок — 7 соток.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Обустроенный дом на берегу озера на улице Мира обойдется уже в 65 тысяч долларов в эквиваленте. Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, есть большой подвал. Центральное водоснабжение, газ. Возле дома есть баня и гараж. Участок — 11 соток.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Гатовичи

Деревня Гатовичи находится между тремя известными курортными озерами Беларуси: Мястро, Белое и Нарочь. Это первая береговая линия.



Изображение: yandex.by

В Гатовичах цены на дома стартуют от 60-ти тысяч долларов в эквиваленте. Есть один вариант за 30, но он не достроен. Впрочем, и за шестьдесят тысяч долларов, за которые в Минске можно купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке, здесь можно рассчитывать на обычную деревенскую хату. Понятно, что все дело в удачном расположении дома и величине участка.

Хозяева этого и не скрывают. «Продается участок земли 37,9 сотки в курортном поселке Гатовичи с расположенным на нем жилым домом. Дом подлежит реконструкции либо сносу. На участке функционирующая колонка и еще одна скважина, газ по улице. Цена — 62 тысячи долларов в эквиваленте», — говорится в объявлении о продаже. Вот как выглядит этот дом:



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

За дом для круглогодичного проживания, расположенный на улице Полевая, хотят уже 110 тысяч долларов в эквиваленте. Его площадь — 100 квадратных метров, участка — 50 соток.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Почти в два раза дороже будет стоить дом на улице Новой. Его площадь 170 квадратных метров, участка — 25 соток. Из окон открывается вид на озеро. Цена — 200 тысяч долларов в эквиваленте. Продается со всей обстановкой.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Никольцы



Изображение: yandex.by

В деревне Никольцы предложений меньше. Цены — разные. Например, за хату с участком в 32 сотки хотят 60 тысяч долларов. Окна дома, говорится в объявлении, выходят на трассу Мядель — Нарочь. Расстояние до озера Нарочь и Мястро — одинаковое, примерно 1,5 километра. На территории есть гараж с мансардой, сарай, баня (не работает), погреб.



Фото:gohome.by

Есть в Никольцах и бюджетные варианты — кирпичный дом площадью 74 квадратных метра, построенный в 1986 году. Площадь участка — 25 соток, с баней и хозпостройками. Дом продается за 20,6 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: Куфар. Недвижимость

Пасынки



Изображение: yandex.by

Деревня Пасынки находится на берегу Нарочи. Ветхую хату с участком в 23 сотки тут можно купить за 10 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Добротный дом из кирпича уже обойдется дороже — в 57,9 тысячи долларов в эквиваленте. Участок — 14 соток.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Наносы



Изображение: yandex.by

В деревне Наносы, рядом с известным агрокультурным комплексом, продают дом за 140 тысяч долларов в эквиваленте. Дом деревянный, 1950 года постройки. Его площадь — 69 квадратных метров, участка — 11 соток.



Фото: Куфар. Недвижимость

Кочерги



Изображение: yandex.by

Деревня расположена на берегу озера Мястро. Из немногочисленных предложений в ней — усадьба на первой береговой линии. Цена — 375 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by