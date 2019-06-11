А вы бы впряглись за полторы тысячи? Почему на пост главного архитектора Минска не стоит очередь

Источник материала: Tut.by

Сейчас в Минске подбирают очередного кандидата на пост главного архитектора столицы. Прошлый, напомню, проработал примерно месяц и ушел сам. Давайте разберемся, почему на должность главного архитектора Минска наверняка не стоит очередь.



Станислав Шаршуков. Редактор REALTY.TUT.BY

Последний главный архитектор Минска Алексей Мартынов пробыл в должности около месяца и Минск опять лишился главного архитектора">ушел с поста по собственному желанию. Одни называют причиной этого семейные обстоятельства, другие — несоизмеримость ответственности и вознаграждения (не только денежного). Каждая версия имеет право на жизнь, но на второй остановимся подробнее.

Как я уже писал, Минск — самый сложный регион с точки зрения принятия управленческих решений. Тут-то и председатель горисполкома на многие вещи повлиять не может, не то что главный архитектор. Куча вопросов решается выше и просто спускается местной власти.

По такому принципу появляются комплексы на «Октябрьской», «Табакерки», «Дома Чижа» и другие строения. Мнения главного архитектора тут не сильно спрашивают, а вот порцию негатива за них он получить может.

— Сегодня иногда главный архитектор в городе нужен только для того, чтобы повесить на него все грехи и при необходимости сказать: куда же вы смотрели? — рассказывал бывший главный архитектор Минска Александр Петров, который ушел с поста по собственному желанию.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Естественно, таким мальчиком для битья хочется быть не многим. Но с другой стороны — и гостиницы у цирка не каждый день в Минске появляются. У главного архитектора столицы хватает других, хоть менее глобальных, но важных задач. И их можно решать на уровне города. Например, координировать разработку и утверждение нормальных ПДП, согласовать менее значимые объекты, работать с наружной рекламой и другое.

Это все тоже нелегко и влечет за собой кучу согласований, переписки, взаимных уступок и общего взаимопонимания как минимум с главой Мингорисполкома. Но это хотя бы реально. Ведь те же Шорец и Лучинович, хоть и не смогли завернуть «Табакерки», но хотя бы избавили от них центр города .

И по такому же принципу вполне реально изменить в Минске систему так, чтобы общественные обсуждения по ПДП проводили до их разработки, а не после. Тогда и ежу будет понятно, что проектировать семь паркингов во дворах жилых домов на Коласа — так себе идея. За это главному архитектору скажут только спасибо.

Казалось бы, а почему бы и нет. Теория малых дел, все дела. Но почему же тогда на должность главного архитектора Минска не стоит очередь? После общения с разными чиновниками вырисовались несколько причин.

Во-первых, на такой должности нужно либо быть без семьи, либо забыть о ее существовании. Если вы думаете, что у вас будут нормированный рабочий день и полноценные выходные — вы очень сильно ошибаетесь.

Во-вторых, кому это надо за 700 долларов зарплаты? Говорят, примерно столько получал этой зимой главный архитектор Минска. Начислить себе премию? Ага, историю с Доморацким напомнить, которого пытаются осудить за тысячу рублей якобы необоснованной премии в конце года?

В-третьих, вам все равно придется идти на сделки с совестью и пропускать проекты, которые вам не нравятся, но уже одобрены. Можно, конечно, сделать заявление и громко хлопнуть дверью — но тогда и соваться в систему не надо. А то хлопать дверью придется на второй день.

В-четвертых, вам всегда придется думать о том, что вас кто-то «слушает», «ведет» и так далее. Уж больно размыты на этой должности полномочия и велик соблазн получить что-то (не шоколадку) за согласование какого-нибудь строения. В общем, слишком большое окно возможностей при небольшой зарплате.

Исходя из этого очевидно, что главный архитектор Минска — несоизмеримая по степени ответственности и степени оплаты должность. В том же Китае зарплата на таком посту измеряется тысячами долларов, и поэтому понятно, почему там уже нет большого смысла рисковать и брать взятки.

А у нас за полторы тысячи можно и попроще работу найти. С выходными и без сделок с совестью. Тем более с квалификацией, необходимой для работы главным архитектором Минска.

Но если достойный человек на существующие условия все-таки найдется — я буду только рад. Большинство минчан, думаю, тоже.

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