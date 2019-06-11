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«Прячь от нее еду и не занимайся с ней сексом». Как мужчины обсуждают между собой полных женщин
Источник материала: Tut.by
В обсуждениях — как офлайн, так и онлайн (например,
На самом деле такие ситуации происходят на каждом шагу. Одной из них посвящен
«Рейс Прага — Малага, место у прохода. Приближаются двое из совца, непроспавшихся с лица. Увы, мой ряд. Один, назовем его Игнорамус, принимает меня за иностранку:
— Плиз сит нау!
Решаю подыграть. Они садятся. Игнорамус помоложе, мужчина лет сорока, его приятель — Гуру — мужчина лет пятидесяти. На вид вполне приличные, интеллигентные люди.
Из их разговора понимаю, что у Игнорамуса — жизненная драма. Жена на двадцатой неделе жрет. Игнорамус опасается, как бы она не „рассвинела“ и как бы на нее повлиять, чтобы не жрала.
Гуру с высоты своего авторитета дает ценные советы:
Игнорамус выражает робкую надежду, что, может, все само собой „рассосется“ (видимо, последний пункт его не на шутку испугал). Но Гуру не хочет подсластить другу и без того горькую пилюлю:
— Ты пойми, брат, мы берем их стройняшками, а они, охомутав нас, думают, что все можно, начинают жрать и превращаются вот в такое, какое рядом с нами сидит. Да не смотри ты сразу! Не пались.
— Ой, блин, да не дай Бог.
По мнению Гуру, выясняется, что я не доживу до 30. Черт! Это мне полтора года осталось, а Кармен до сих пор не спета! Непорядок. Очень хотелось вылить горячий чай Гуру в область пахольте, но я удержалась. Не царское это дело!
Все-таки хорошо быть иностранкой! Сразу все встает на свои места. А многие, увы, узнают о том, что их мужья — мудаки, уже после третьего ребенка и восемнадцатой любовницы. Печаль.
Думаете, это все? Ща будет вишенка!
На аэровокзале купила билет, иду мимо киосков. Гуру щенячьим голосом меня окликает:
— Мадам, плиз хелп тикет не ворк!
Я улыбаюсь широко-широко и говорю:
— Все очень просто! Нажмите на российский флаг — и все сразу станет понятно!
И ухожу».
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