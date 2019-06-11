«Прячь от нее еду и не занимайся с ней сексом». Как мужчины обсуждают между собой полных женщин

Источник материала: Tut.by

В обсуждениях — как офлайн, так и онлайн (например, в комментариях под текстами наших колумнистов) — часто можно встретить точку зрения: да господи, кто этих женщин угнетает/оскорбляет/унижает/сексуально объективирует (это для продвинутых).

На самом деле такие ситуации происходят на каждом шагу. Одной из них посвящен пост оперной певицы Марии Остроуховой :

«Рейс Прага — Малага, место у прохода. Приближаются двое из совца, непроспавшихся с лица. Увы, мой ряд. Один, назовем его Игнорамус, принимает меня за иностранку:

— Плиз сит нау!

Решаю подыграть. Они садятся. Игнорамус помоложе, мужчина лет сорока, его приятель — Гуру — мужчина лет пятидесяти. На вид вполне приличные, интеллигентные люди.

Из их разговора понимаю, что у Игнорамуса — жизненная драма. Жена на двадцатой неделе жрет. Игнорамус опасается, как бы она не „рассвинела“ и как бы на нее повлиять, чтобы не жрала.



Фото: instagram.com/fevrony

Гуру с высоты своего авторитета дает ценные советы:

Прятать от жены еду . Повесить на холодильник замок. (План века) Подменить детали ее гардероба идентичными, но на два размера меньше, чтобы жена перепугалась „и приняла меры“. Невзначай оставлять на видном месте гантели, чтобы у нее „возникло желание позаниматься“. Мечтательно провожать глазами худеньких женщин, смотреть на жену и печально вздыхать как можно громче. Напугать жену „научными фактами“: оказывается, у полных женщин развивается внутриутробное ожирение и ребенок может или родиться жирным, или погибнуть. Ну и самое главное: пока „не вернется в форму“, ни в коем случае не заниматься с ней сексом, „как бы ни просила“. Пусть ей станет стыдно!

Игнорамус выражает робкую надежду, что, может, все само собой „рассосется“ (видимо, последний пункт его не на шутку испугал). Но Гуру не хочет подсластить другу и без того горькую пилюлю:

— Ты пойми, брат, мы берем их стройняшками, а они, охомутав нас, думают, что все можно, начинают жрать и превращаются вот в такое, какое рядом с нами сидит. Да не смотри ты сразу! Не пались.

— Ой, блин, да не дай Бог.

По мнению Гуру, выясняется, что я не доживу до 30. Черт! Это мне полтора года осталось, а Кармен до сих пор не спета! Непорядок. Очень хотелось вылить горячий чай Гуру в область пахольте, но я удержалась. Не царское это дело!



Фото: mhealth.ru

Все-таки хорошо быть иностранкой! Сразу все встает на свои места. А многие, увы, узнают о том, что их мужья — мудаки, уже после третьего ребенка и восемнадцатой любовницы. Печаль.

Думаете, это все? Ща будет вишенка!

На аэровокзале купила билет, иду мимо киосков. Гуру щенячьим голосом меня окликает:

— Мадам, плиз хелп тикет не ворк!

Я улыбаюсь широко-широко и говорю:

— Все очень просто! Нажмите на российский флаг — и все сразу станет понятно!

И ухожу».