Samsung, Xiaomi или Huawei: какой недорогой смартфон в этом году вам понравился больше всего

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о пяти дорогих флагманских смартфонах, которые TUT.BY больше всего запомнились в первой половине этого года. Сегодня поговорим о пяти более доступных «народных» моделях и попросим вас — наших читателей — в конце материала проголосовать за аппарат, который понравился именно вам!

Смартфоны Xiaomi пользуются спросом за хорошее соотношение цены и качества. Новые устройства «седьмой» серии от бренда Redmi не стали исключениями.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К основным плюсам Redmi 7 мы отнесли отличное время автономной работы (до полутора-двух дней), возможность одновременной установки двух сим-карт и карты памяти, а также неплохую производительность: «тяжелые» 3D-игры идут на средне-высоких настройках со стабильным fps. Из небольших недостатков — дисплей, теряющий яркость даже под небольшим углом, и отсутствие поддержки Wi-Fi-сетей на частоте в 5 ГГц.

В старшем Redmi Note 7 к достоинствам обычного Redmi 7 добавляется более качественный экран (информация на нем хорошо видна даже под солнечными лучами), поддержка быстрой зарядки через комплектный адаптер питания и основная камера, сравнимая по качеству снимков даже с более дорогими смартфонами.

В этом году Samsung явно собирается отвоевать часть рынка относительно недорогих аппаратов у китайских брендов. И сделать это компания решила с помощью обновленной линейки Galaxy A. В нее входит уже почти десяток смартфонов, но нам больше всего запомнились два — Galaxy A30 и Galaxy A50.



Galaxy A50. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из основных достоинств Galaxy A30 мы остановились на автономности (около двух дней), поддержке технологии ускоренной подзарядки, качественном дисплее с AMOLED-матрицей, а также возможности одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти.

Производительности гаджету (пускай и без серьезного запаса) хватает на большинство задач, основная камера, кроме обычных фото, умеет снимать и с более широкой перспективой. К спорным моментам относится полностью пластиковый корпус, который может быстро покрываться мелкими царапинами, и одинарный мультимедийный динамик.

Galaxy A50 — еще более производительная модель уже с тройной основной камерой (обычная + суперширокоугольная + боке) и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. К плюсам также относится отличный AMOLED-экран и автономность на уровне двух-двух с половиной дней. Быстрая зарядка и строенный лоток для SIM-карт и карты памяти тут на месте.

Вопросы возникли к скорости распознавания экранного дактилоскопического сенсора — все же обычные датчики срабатывают быстрее.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

P30 Lite — начальная модель в нынешней топовой линейке производителя. Внешне отличить P30 Lite даже от почти в три раза более дорогого P30 Pro непросто — гаджеты выглядят весьма похоже, пластика в корпусе P30 Lite нет. Кроме того, благодаря экрану на 6,15 дюймов гаджетом удобно управлять одной рукой.

На одном заряде смартфон держится примерно полный рабочий день, но тут на помощь приходит технология ускоренной подзарядки. Серьезных проблем с производительностью у P30 Lite нет, но «тяжелые» 3D-игры вроде PUBG запускаются только на средних настройках графики.

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