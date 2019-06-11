«Специально делают меня толще». Бритни Спирс обвинила папарацци в ретуши ее фотографий

Источник материала: Tut.by

Певица Бритни Спирс обвинила папарацци в том, что они ретушируют ее фотоснимки: на них она выглядит толще, чем в реальной жизни. Об этом рассказал портал Page Six .

После появления в Сети фотографий 37-летней звезды вместе с ее бойфрендом Сэмом Асгари на отдыхе в Майами фанаты начали критиковать фигуру звезды. Особенно на контрасте с подтянутой фигурой ее 25-летнего парня.

Фотографии и реакция фанатов возмутили Спирс, и она записала видеосообщение, в котором разоблачила папарацци.

«Знаменитостей часто обвиняют в том, что они обрабатывают свои фото и видео для инстаграма. Но никто из этих не подумал о том, что сами папарацци могут ретушировать фотографии, — сказала певица. — Я была на пляже вчера. На фото, которые сделали папарацци, я выгляжу на 20 килограммов больше, чем в реальной жизни. Так я выгляжу сегодня. Так скажите, где же правда?»

Представитель фотоагентства, которое публиковало снимки, ответил на критику певицы.

— Мы считаем, что Бритни выглядит великолепно, и было бы абсурдно предполагать, что фотографии как-то были изменены. Этого не было. Фотограф снял тысячу фотографий за выходные, и мы с радостью предоставим ей оригинальные файлы. Мы рады тому, что Бритни снова выглядит счастливой и отлично проводит время.

Напомним, что певица почти весь апрель проходила лечение в психиатрической лечебнице. У Спирс случился нервный срыв, вызванный переживаниями по поводу болезни ее отца Джейми Спирса. Он перенес две операции на кишечнике. Чтобы восстановить здоровье и позаботиться об отце, Бритни отменила концерты в Лас-Вегасе.