Все - из детства. Наталья Подольская - о муже, любви, ребенке

Источник материала: Аргументы и факты

С раннего детства девочка любила петь. Мама отвела дочку в театр-студию «Радуга», где будущая певица училась играть на фортепиано, занималась вокалом и принимала участие в местных музыкальных конкурсах. В 12 лет Подольская стала солисткой профессионального коллектива «Дубль V», с которым давала концерты в Беларуси, гастролировала в Германии, Польше, Бельгии и других странах.

Восхождение

В 1989 году будущая звезда поступила в Белорусский институт правоведения, который окончила с красным дипломом. Во время учебы в институте Подольская заняла первое место на международном конкурсе «Золотой шлягер».

Позже она стала выпускницей «Фабрики звезд» и представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2005».

«Мне очень повезло, потому что с самого детства я знала, кем хочу стать. У меня не было вариантов, даже несмотря на Белорусский институт правоведения, который я окончила. Всегда четко знала, что хочу быть певицей - не актрисой, не балериной, - рассказывала Наталья в одном интервью. - А решение уехать в Москву пришло совершенно спонтанно. Уже в 17 лет я начала зарабатывать и стала независимой. Пела в ресторане в Могилеве и еще на полставки - в Могилевской филармонии… Я перестала брать деньги у родителей, ведь у меня появились собственные. Меня все устраивало. На фестивале «Славянский базар» в Витебске ко мне подошел Андрей Билль (тогда он преподавал в Институте современного искусства в Москве) и сказал: «Приезжай в Москву, поступай в институт, мы тебя точно возьмем, будешь у меня вокалом заниматься». Я так и поступила. Это было в 2002-м, я отучилась полтора года - и тут случилась «Фабрика»…»

Это любовь

Со своим мужем, певцом Владимиром Пресняковым, Наталья Подольская познакомилась в 2005 году во Франции на съемках экстремальной передачи для Первого канала «Большие гонки»: 23-летняя выпускница реалити-проекта «Фабрика звезд-5» и Владимир Пресняков оказались в одной команде. 14 лет разницы в возрасте не смутили Преснякова, который, по собственному признанию, будто почувствовал удар по голове от одного взгляда на Наташу. Но со свиданиями они не спешили. Как признается Подольская, в момент встречи с Пресняковым у нее промелькнула мысль: «Это мой будущий муж».

Только спустя полгода после знакомства Наташа и Владимир вновь встретились в общей компании - и уже не расставались. 5 июня 2010 года Владимир Пресняков и Наталья Подольская официально стали мужем и женой. А спустя пять лет в одном из московских роддомов у 46-летнего Владимира Преснякова и 33-летней Натальи Подольской родился сын Артем.





Мудрее мамы

- Компромиссы - это вещь, абсолютно необходимая во всех сферах жизни: на работе, в семье и с друзьями, - поделилась певица с «АиФ». - С Володей, конечно, мы тоже друг другу идём навстречу, ищем компромиссы. На общих концертах и сценических выступлениях Вова очень часто мне уступает, проявляя мужское благородство и оставляя за мной, например, выбор одежды. Раньше он спрашивал, какого цвета сценический костюм на мне будет, а я отвечала: «Дорогой, это совершенно неважно - главное, будь в чёрном». Сейчас он таких вопросов практически не задаёт - просто надевает костюм чёрного цвета, когда выступаем вместе.

Недавно муж снялся в моём клипе на песню «Землянин». Клип очень трогательный, пробирает до слёз. И сама песня прекрасная, очень её люблю, и название у неё креативное. Эту песню для меня написала певица Бьянка. Она как-то сказала: «Я хочу подарить тебе песню». Я была очень - по-хорошему! - удивлена таким поступком. И просто влюбилась в эту композицию. На мой вкус, она волшебная.

- Как говорят психологи, всё идёт из детства. Каким правилам жизни вас научила мама?

- У меня очень мудрая мама, которая всю жизнь остаётся моей подругой. Мы всегда много разговаривали, обсуждали самые разные бытовые и психологические аспекты совместной жизни с будущим мужем, когда я еще не была знакома с Володей. Эти разговоры родителей с детьми очень важны. В будущем я тоже надеюсь много разговаривать со своим сыном. Потому что всё, что мы имеем во взрослой жизни, какие-то комплексы или, наоборот, достоинства - это действительно из детства. Что касается семейной жизни, мама наделила меня своим жизненным опытом, передала свои устои, правила, которые с детства сидят во мне очень глубоко. Самый яркий пример - мамина фраза: «Никакое пятиминутное удовольствие не стоит разрушения семьи». Я, конечно, говорю об измене.

А сейчас моя мама иногда удивляется моим проявлениям мудрости в браке. Она живёт с нами и помогает с нашим сыном Тёмой. Однажды был такой эпизод. Володя не умеет выбрасывать за собой яблочные огрызки, обёртки от конфет и так далее. Мы были на кухне, что-то валялось, и мама сказала: «Ну неужели сложно выбросить обёртку от конфеты?» Я взяла эту бумажку, выбросила и говорю: «Мама! Он так много в нашей жизни сделал, что может себе позволить не выбрасывать её. Я сама выброшу». И мама просто глазами захлопала: «Какая же ты молодец!» Мне было приятно.

- Что поменялось в вашей жизни с рождением сына? И вообще, как вы себя почувствовали, когда узнали, что будете мамой?

- Это, конечно, перевернуло мою жизнь! Мы очень долго ждали нашего сына. И, когда я услышала заветные слова о положительном результате и своей беременности, у меня просто пропал голос. Я была очень счастлива. Беременность прошла хорошо, и роды были прекрасные. В июне Тёме исполняется 4 года.

- Скажите, а были в вашей жизни такие моменты, когда настигал сильный кризис семейной жизни? Многим женщинам в подобных обстоятельствах, кстати, очень помогает спорт.

- Не могу сказать, что эти периоды можно назвать сильным, глобальным кризисом отношений. Скорее мне казалось, что ход жизни стал каким-то однообразным, нет эмоциональных всплесков. Но это само собой проходило, я даже не замечала как.

А спорт в моей жизни присутствует вне зависимости от кризисов, после рождения ребёнка я серьёзно занимаюсь спортом года три. Посещаю тренажёрный зал - групповые занятия, различные кардио- и силовые тренировки.

- На сцене вы всегда выглядите идеально. А в жизни позволяете себе расслабиться, не краситься и не укладывать волосы?

- Конечно, я не каждый день укладываю волосы и делаю концертный макияж. Бывают и «разгрузочные» дни. На самом деле я отношусь к внешности как к части своей работы. Слежу за питанием, пью много воды, исключила из рациона консерванты, солёное, жирное, стараюсь не переедать. Не ем после семи часов вечера. Плюс физическая нагрузка. Всё это лишь для того, чтобы хорошо выглядеть на сцене.

СПРАВКА «АиФ»

Наталья Подольская родилась 20 мая 1982 года в Могилеве. Отец - Юрий Алексеевич, юрист (погиб в автокатастрофе). Мать - Нина Антоновна, директор выставочного зала. Сестра-близнец - Юлиана. Старшая сестра - Татьяна. Младший брат - Андрей.