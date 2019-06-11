Где и за сколько можно снять деньги в Беларуси с карточки зарубежного банка

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Альфа-Банк
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При снятии в банкомате - 3%, минимум 3 руб.
При снятии в кассе – 1%, минимум 3 руб.
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Принимаются карты платежных систем
Visa, MasterCard, Maestro.
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Банк БелВЭБ
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При снятии в банкомате – если бел.рубли – без комиссии, если валюту - 2%, максимум 2 купюры за снятие.
При снятии в кассе – если бел.рубли – без комиссии, если валюту - 3% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем
Visa, MasterCard, Maestro.
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Банк Дабрабыт
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.
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Банк Решение
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2.5% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.
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Белагропромбанк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.
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Беларусбанк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – если в бел.рублях - 2.5% от суммы, если в валюте – 3% от суммы.
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Снимать деньги можно в BYN, USD или EUR Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и UnionPay International (UPI)
При снятии наличных в банкомате есть ограничение по одной операции: бел.рубли
- 25 купюр;
Доллары - 200 USD;
Евро - 200 EUR.
Ограничений по количеству транзакций нет.
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Белгазпромбанк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 3% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и UnionPay International.
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Банк ВТБ
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard и МИР. В банкомете банка с карты МИР наличные можно снять только в бел.рублях.
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Идея Банк
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При снятии в банкомате – если в бел.рублях – без комиссии, если в валюте – 1.9% от суммы.
При снятии в кассе – 3% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.
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МТбанк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – если в бел.рублях - 4.5% от суммы, если в валюте – 1% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.
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Паритетбанк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2% от суммы.
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Снимать деньги можно в BYN и USD. Принимаются карты платежных систем платежной системы Visa.
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Приорбанк
|При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2.5% от суммы.
|Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Снимать деньги можно в BYN,RUS,USD и EUR. Лучше уточнять их наличие в банкоматах.
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При снятии в банкомате – если в бел.рублях - без комиссии, если в валюте – 2% от суммы.
При снятии в кассе – 2% от суммы.
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Снимать деньги в банкомате можно только в BYN и USD, в кассе - BYN, USD и EUR. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.
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Технобанк
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При снятии в банкомате – если в бел.рублях - без комиссии, если в валюте – 1,9% от суммы.
При снятии в кассе – 1% от суммы.
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В кассе снимать деньги можно BYN, USD и EUR.
В банкоматах есть ограничения:
-30 купюр по 100 USD в сутки, -200 USD за 1 операцию
- 30 купюр в бел. руб за 1 раз.
Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.
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Франсабанк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2.5% от суммы.
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Снятие возможно в BYN и USD.
Принимаются карты платежных систем платежных систем MasterCard и Maestro.
Есть ограничения в банкоматах:
- максимальная сумма снятия за 1 операцию в долларах - 200 USD, в бел. рублях - 200 BYN.
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Цептер Банк
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При снятии в банкомате до 1000 BYN – 1.5%, более 1000 BYN – 1% от суммы.
При снятии в кассе – 1% от суммы.
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Снятие в банкомате возможно только в BYN, в кассе можно снять также в USD.
Принимаются карты платежной системы Visa.
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Белорусский народный банк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2.5% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем Visa, Maestro, MasterCard.
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Белинвестбанк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2% от суммы.
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Снимать деньги можно в BYN, RUS, USD или EUR, но не все банкоматы пополняются каждой валютой. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и JCB.
Есть ограничения в банкоматах:
- от 20 до 30 купюр за раз
- 200 USD/EUR за одну операцию.
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БСБ Банк
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При снятии в банкомате – если в бел.рублях - без комиссии, если в валюте – 1,5% от суммы.
При снятии в кассе – 1% от суммы.
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Принимаются карты платежных систем Visa и MasterCard.
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БТА Банк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2% от суммы.
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Снимать деньги можно в BYN, USD.
Принимаются карты платежных систем Visa.
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БПС-Сбербанк
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При снятии в банкомате – без комиссии.
При снятии в кассе – 2.5% от суммы.
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Снимать деньги можно в BYN, RUS, USD или EUR. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, American Express
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Статусбанк
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При снятии в кассе – 2% от суммы.
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Снимать деньги можно в BYN, USD или EUR. Принимаются карты платежных систем Visa и MasterCard.