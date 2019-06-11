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Где и за сколько можно снять деньги в Беларуси с карточки зарубежного банка

12.06.2019 08:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Где снять деньги с карточки, выпущенной белорусским банком, мы знаем почти всегда. А вот как быть с "пластиком", который выпустили за границей? Между тем, эта информация вполне может пригодиться иностранным гостям - вашим друзьям или коллегам. А тут еще и II Европейские игры не за горами.  FINANCE.TUT.BY выяснил, где и с какой комиссией можно снять деньги с заграничной карточки.


фото с сайта: pixabay.com

При снятии наличных в банкомате большинство белорусских банков не взимает комиссию. В редких случаях - если вы будете снимать деньги в валюте. Но стоит помнить о комиссии банка, который выпустил вашу карту: с его стороны зачастую снимается вознаграждение.

Обращаем внимание, в банкомате нередко установлены ограничения на снятие средств за одну операцию или на количество купюр, в кассе же за один раз возможно получить большую сумму, если она будет в наличии. Но в таком случае придется уплатить комиссию.

Название банка

Комиссия за снятие наличных с иностранной карты

Примечание

Альфа-Банк

При снятии в банкомате - 3%, минимум 3 руб.

При снятии в кассе – 1%, минимум 3 руб.

Принимаются карты платежных систем

Visa, MasterCard, Maestro.

Банк БелВЭБ

При снятии в банкомате – если бел.рубли – без комиссии, если валюту - 2%, максимум 2 купюры за снятие.

При снятии в кассе – если бел.рубли – без комиссии, если валюту - 3% от суммы.

Принимаются карты платежных систем

Visa, MasterCard, Maestro.

Банк Дабрабыт

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2% от суммы.

Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.

Банк Решение

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2.5% от суммы.

Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.

Белагропромбанк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2% от суммы.

Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.

Беларусбанк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – если в бел.рублях - 2.5% от суммы, если в валюте – 3% от суммы.

Снимать деньги можно в BYN, USD или EUR Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и UnionPay International (UPI)

При снятии наличных в банкомате есть ограничение по одной операции: бел.рубли

- 25 купюр;

Доллары - 200 USD;

Евро - 200 EUR.

Ограничений по количеству транзакций нет.

Белгазпромбанк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 3% от суммы.

Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и UnionPay International.

Банк ВТБ

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2% от суммы.

Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard и МИР. В банкомете банка с карты МИР наличные можно снять только в бел.рублях.

Идея Банк

При снятии в банкомате – если в бел.рублях – без комиссии, если в валюте – 1.9% от суммы.

При снятии в кассе – 3% от суммы.

Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.

МТбанк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – если в бел.рублях - 4.5% от суммы, если в валюте – 1% от суммы.

Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.

Паритетбанк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2% от суммы.

Снимать деньги можно в BYN и USD. Принимаются карты платежных систем платежной системы Visa.

Приорбанк

 При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2.5% от суммы.		 Принимаются карты платежных систем  Visa, MasterCard, Maestro. Снимать деньги можно в BYN,RUS,USD и EUR. Лучше уточнять их наличие в банкоматах.
 

При снятии в банкомате – если в бел.рублях - без комиссии, если в валюте – 2% от суммы.

При снятии в кассе – 2% от суммы.

Снимать деньги в банкомате можно только в BYN и USD, в кассе - BYN, USD и EUR. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.

Технобанк

При снятии в банкомате – если в бел.рублях - без комиссии, если в валюте – 1,9% от суммы.

При снятии в кассе – 1% от суммы.

.

В кассе снимать деньги можно BYN, USD и EUR.

В банкоматах есть ограничения:
-30 купюр по 100 USD в сутки, -200 USD за 1 операцию
- 30 купюр в бел. руб за 1 раз.

Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro.

Франсабанк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2.5% от суммы.

Снятие возможно в BYN и USD.

Принимаются карты платежных систем платежных систем MasterCard и Maestro.

Есть ограничения в банкоматах:

- максимальная сумма снятия за 1 операцию в долларах - 200 USD, в бел. рублях - 200 BYN.

Цептер Банк

При снятии в банкомате до 1000 BYN – 1.5%, более 1000 BYN – 1% от суммы.

При снятии в кассе – 1% от суммы.

Снятие в банкомате возможно только в BYN, в кассе можно снять также в USD.

Принимаются карты платежной системы Visa.

Белорусский народный банк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2.5% от суммы.

Принимаются карты платежных систем Visa, Maestro, MasterCard.

Белинвестбанк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2% от суммы.

Снимать деньги можно в BYN, RUS, USD или EUR, но не все банкоматы пополняются каждой валютой. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и JCB.

Есть ограничения в банкоматах:

- от 20 до 30 купюр за раз

- 200 USD/EUR за одну операцию.

БСБ Банк

При снятии в банкомате – если в бел.рублях - без комиссии, если в валюте – 1,5% от суммы.

При снятии в кассе – 1% от суммы.

Принимаются карты платежных систем Visa и MasterCard.

БТА Банк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2% от суммы.

Снимать деньги можно в BYN, USD.

 Принимаются карты платежных систем Visa.

БПС-Сбербанк

При снятии в банкомате – без комиссии.

При снятии в кассе – 2.5% от суммы.

Снимать деньги можно в BYN, RUS, USD или EUR. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, American Express

Статусбанк

При снятии в кассе – 2% от суммы.

Снимать деньги можно в BYN, USD или EUR. Принимаются карты платежных систем Visa и MasterCard.
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Где снять деньги с карточки, выпущенной белорусским банком, мы знаем почти всегда. А вот как быть с «пластиком», который выпустили за границей? Между тем, эта...
 
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