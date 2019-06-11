Где и за сколько можно снять деньги в Беларуси с карточки зарубежного банка

Источник материала: Tut.by

Где снять деньги с карточки, выпущенной белорусским банком, мы знаем почти всегда. А вот как быть с "пластиком", который выпустили за границей? Между тем, эта информация вполне может пригодиться иностранным гостям - вашим друзьям или коллегам. А тут еще и II Европейские игры не за горами. FINANCE.TUT.BY выяснил, где и с какой комиссией можно снять деньги с заграничной карточки.



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При снятии наличных в банкомате большинство белорусских банков не взимает комиссию. В редких случаях - если вы будете снимать деньги в валюте. Но стоит помнить о комиссии банка, который выпустил вашу карту: с его стороны зачастую снимается вознаграждение.

Обращаем внимание, в банкомате нередко установлены ограничения на снятие средств за одну операцию или на количество купюр, в кассе же за один раз возможно получить большую сумму, если она будет в наличии. Но в таком случае придется уплатить комиссию.

Название банка Комиссия за снятие наличных с иностранной карты Примечание Альфа-Банк При снятии в банкомате - 3%, минимум 3 руб. При снятии в кассе – 1%, минимум 3 руб. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Банк БелВЭБ При снятии в банкомате – если бел.рубли – без комиссии, если валюту - 2%, максимум 2 купюры за снятие. При снятии в кассе – если бел.рубли – без комиссии, если валюту - 3% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Банк Дабрабыт При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Банк Решение При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2.5% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Белагропромбанк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Беларусбанк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – если в бел.рублях - 2.5% от суммы, если в валюте – 3% от суммы. Снимать деньги можно в BYN, USD или EUR Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и UnionPay International (UPI) При снятии наличных в банкомате есть ограничение по одной операции: бел.рубли - 25 купюр; Доллары - 200 USD; Евро - 200 EUR. Ограничений по количеству транзакций нет. Белгазпромбанк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 3% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и UnionPay International. Банк ВТБ При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard и МИР. В банкомете банка с карты МИР наличные можно снять только в бел.рублях. Идея Банк При снятии в банкомате – если в бел.рублях – без комиссии, если в валюте – 1.9% от суммы. При снятии в кассе – 3% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. МТбанк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – если в бел.рублях - 4.5% от суммы, если в валюте – 1% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Паритетбанк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2% от суммы. Снимать деньги можно в BYN и USD. Принимаются карты платежных систем платежной системы Visa. Приорбанк При снятии в банкомате – без комиссии.



При снятии в кассе – 2.5% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Снимать деньги можно в BYN,RUS,USD и EUR. Лучше уточнять их наличие в банкоматах. При снятии в банкомате – если в бел.рублях - без комиссии, если в валюте – 2% от суммы. При снятии в кассе – 2% от суммы. Снимать деньги в банкомате можно только в BYN и USD, в кассе - BYN, USD и EUR. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Технобанк При снятии в банкомате – если в бел.рублях - без комиссии, если в валюте – 1,9% от суммы. При снятии в кассе – 1% от суммы. . В кассе снимать деньги можно BYN, USD и EUR. В банкоматах есть ограничения:

-30 купюр по 100 USD в сутки, -200 USD за 1 операцию

- 30 купюр в бел. руб за 1 раз. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro. Франсабанк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2.5% от суммы. Снятие возможно в BYN и USD. Принимаются карты платежных систем платежных систем MasterCard и Maestro. Есть ограничения в банкоматах: - максимальная сумма снятия за 1 операцию в долларах - 200 USD, в бел. рублях - 200 BYN. Цептер Банк При снятии в банкомате до 1000 BYN – 1.5%, более 1000 BYN – 1% от суммы. При снятии в кассе – 1% от суммы. Снятие в банкомате возможно только в BYN, в кассе можно снять также в USD. Принимаются карты платежной системы Visa. Белорусский народный банк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2.5% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa, Maestro, MasterCard. Белинвестбанк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2% от суммы. Снимать деньги можно в BYN, RUS, USD или EUR, но не все банкоматы пополняются каждой валютой. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro и JCB. Есть ограничения в банкоматах: - от 20 до 30 купюр за раз - 200 USD/EUR за одну операцию. БСБ Банк При снятии в банкомате – если в бел.рублях - без комиссии, если в валюте – 1,5% от суммы. При снятии в кассе – 1% от суммы. Принимаются карты платежных систем Visa и MasterCard. БТА Банк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2% от суммы. Снимать деньги можно в BYN, USD. Принимаются карты платежных систем Visa. БПС-Сбербанк При снятии в банкомате – без комиссии. При снятии в кассе – 2.5% от суммы. Снимать деньги можно в BYN, RUS, USD или EUR. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, American Express Статусбанк При снятии в кассе – 2% от суммы. Снимать деньги можно в BYN, USD или EUR. Принимаются карты платежных систем Visa и MasterCard.