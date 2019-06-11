Перекати-полы. Кто из спортсменок на самом деле мужчина?

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» послушал вердикт суда и попробовал «вскрыть» женский пол в спорте.

«Ну какая из неё баба?!»

В 2008 г., когда Семеня только начинала свою карьеру, в Бремене в возрасте 89 лет скончался тракторист Генрих Ратьен. Генрихом он был последние 69 лет, а до того — известной немецкой легкоатлеткой Дорой Ратьен, установившей мировой рекорд по прыжкам в высоту. Дора и её спортивные достижения «закончились» после случайной встречи с полицейским, который заподозрил неладное, увидев её слишком волосатые руки. Дальше были медицинское освидетельствование и акт: «Половые органы мужские. Вне сомнения, осматриваемый — мужчина». Ещё эпизод. Американка Стелла Уолш выступала с Ратьен на Олимпиаде-36, взяла медаль в беге на 100 м. Она погибла при ограблении в 1980 г. Вскрытие показало, что у одной из самых быстрых женщин планеты 1930-х были и мужские половые признаки.

«У немцев точно мужчины (или вроде того) выступали за женские команды, — рассказывала «АиФ» первая в истории СССР олимпийская чемпионка (1952 г.) Нина Пономарёва. — Тогда комиссий не было, под юбку не залезали. Этим и пользовались. Хотя и у нас в лёгкой атлетике была Шурка Чудина. Рост 2 метра, бас ещё тот. Ну какая из неё баба?! Она и карьеру закончила как раз перед тем, как ввели тест».



Фото: РИА Новости/ Анатолий Гаранин

Обязательный гендерный тест после ряда скандалов появился в 1966 г. и просуществовал треть века. А в 1999 г. спортивные функционеры, замучившись анализировать всех подряд, решили проводить тесты только по требованию сомневающихся атлетов или официальных лиц.

Играй, гормон

Сомневающихся в Семене после её победы на дистанции 800 м на чемпионате мира в 2009 г. было огромное количество: «Так женщина не выглядит и не бежит». В 2010 г. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) временно отстранила Кастер от соревнований до тех пор, пока не будет определён её пол. «Если бы Семеня провалила тест на наличие мужской Y-хромосомы, ей бы просто не позволили вернуться на международную арену после отстранения», — поясняет доктор мед. наук, ст. преподаватель НИИ спорта Ливерпульского университета им. Джона Мурса Ильдус Ахметов.

Семеня не только вернулась, но и получила «золото» двух Олимпиад (2012 и 2016 гг.). Но недавно ИААФ изменила критерии по допуску к соревнованиям женщин. Этим критериям южноафриканка не соответствует: от природы у неё слишком высокий уровень тестостерона — гормона, увеличивающего силу и мышечную массу. На днях суд в Лозанне постановил, что Кастер должна либо существенно понизить уровень этого гормона, либо покинуть женскую атлетику.

«На мой взгляд, в её истории замешано слишком много неспортивных интересов. Конкурентки южноафриканки и их спонсоры давно мечтают о том, чтобы её дисквалифицировали или отправили соревноваться с мужчинами. Они давят на ИААФ, а ИААФ в свете допинг-скандалов необходимо демонстрировать борьбу за честную атлетику, — продолжает Ахметов. — 10-летняя дискуссия на тему гендерной принадлежности спортсменки на основании её внешнего вида сомнительна. Не показывает Кастер и таких результатов, чтобы говорить о ней как не о женщине. Её рекорд в беге на 800 м на 13 секунд скромнее мужского. Это очень много. Даёт ли тестостерон, вокруг которого сыр-бор, какие-то плюсы ей? Этим вопросом мы с коллегами занимаемся уже 9 лет, изучая пробы ведущих российских спортсменок. Да, на коротких дистанциях он помогает, а на средних, которые бегает Семеня, скорее мешает. Но даже если бы тестостерон играл роль, это не значит, что спортсменку надо убирать из женских соревнований или заставлять её пить препараты, снижающие тестостерон. Скажу банальную вещь: звёзды спорта выигрывают не потому, что усердно тренируются, имеют характер, хорошего тренера и т. д., а за счёт генетики. То есть каждый выдающийся спортсмен — это человек с редкими генетическими особенностями, которые дают ему какое-то преимущество. У кого-то высокий уровень гемоглобина, у кого-то хорошо набирается мышечная масса, кто-то быстро восстанавливается и т. д. Дисквалификация на основании уровня тестостерона — всё равно что дисквалификация из-за очень высокого роста. Человеку это просто дано от природы. Другое дело — трансгендеры. Если человек был мужчиной, а потом по каким-то причинам перешёл в разряд женщин, то участвовать ему в женских соревнованиях не совсем честно».



Слабый сильный пол. Мужчинам разрешили участвовать в женских соревнованиях? Подробнее

А трансгендерам можно?

Таким был посредственный американский теннисист Ричард Раскинд. В 1975 г. в возрасте 40 лет он перенёс операцию по смене пола и стал Рене Ричардс. В США её отказывались пускать на женские соревнования, но она оспорила запрет в суде. На корте с женщинами Рене умудрялась показывать результат, несмотря на то что разменяла пятый десяток.

Сегодня Рене даже не пришлось бы обращаться в суд. Международный олимпийский комитет (МОК) в рамках тенденции «за равные права» разрешил трансгендерам принимать участие в соревнованиях. Для этого мужчинам, пожелавшим присоединиться к женщинам, даже не надо делать операции по смене пола, как раньше. Достаточно доказать, что они прошли гормональную терапию, а их тестостерон находится ниже определённой отметки. Так в женском спорте оказались новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард (ранее была Гэвином), завоевавшая «серебро» на чемпионате мира-2017, и канадская велосипедистка Рэйчел Маккиннон (была мужчиной до 29 лет), победившая на международном турнире в 2018 г. С тестостероном, в отличие от Семени, у них порядок. А вот с остальным?

«Если вы родились мужчиной с набором хромосом XY, у вас будет больше ёмкость лёгких, рост, больше эритроцитов, лучшая зрительно-моторная координация. Всё это никуда не денется», — высказалась на эту тему английская пловчиха Шерон Дэвис.

«Просто нереально полностью стать представителем слабого пола на уровне обмена веществ, гормонов, показателей различных систем, — говорит Ахметов. — Гормональная терапия приглушает активность части генов, а другие будут работать как у мужчин. У такого человека всегда будет преимущество перед женщинами от природы. Какой выход? Думаю, с увеличением количества побед «новых женщин» трансгендеров рано или поздно выделят в отдельную категорию соревнований, чтобы они состязались между собой либо продолжали выступления на мужских турнирах».