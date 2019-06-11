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В Витебске появилась новая маршрутка - в поселок Витьба
Источник материала: Tut.by
В Витебске появился новый маршрут такси — № 53-А: из микрорайона Медцентр — в поселок Витьба. Об этом
Такси едет по такому маршруту: микрорайон Медцентр — улица Чкалова — проспект Черняховского — улица Ленина — улица Гагарина — поселок Витьба.
Маршрутка ходит без выходных, восемь раз в день.
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Такси едет по такому маршруту: микрорайон Медцентр - улица Чкалова - проспект Черняховского - улица Ленина - улица Гагарина - поселок Витьба.
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