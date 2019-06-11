Фонтаны созданы для эстетического наслаждения. Это значит, что на них нужно смотреть и любоваться. Возле них хорошо отдыхать в жару, потому что воздух там влажный и прохладный. А что грозит тем, кто устраивает заплыв и мутит воду?
В МВД
Законодатель не запрещает купаться в фонтанах, но запрещает нарушать общественный порядок: нецензурно выражаться, оскорблять окружающих, распивать алкоголь или появляться на людях в пьяном виде. Если водные процедуры сопровождаются перечисленными действиями, к административной ответственности могут привлечь за мелкое хулиганство.
Равно как в случаях, когда речь идет о фонтанах, имеющих историческое или художественное значение и теряющих в эстетике в связи с нахождением там людей. За исключением фонтанов, специально предназначенных для того, чтобы там играли дети и отдыхали взрослые.
А вот с точки зрения здоровья, здесь все однозначно: вода в городских фонтанах не пригодна ни для питья, ни для купания. В них с легкостью можно подцепить глистов, заразиться кишечными и грибковыми заболеваниями. Чаще всего в фонтанах купаются дети и нетрезвые взрослые, тем самым рискуя здоровьем. Во время водных забав велик риск травмироваться о подсветку, струйные насадки, элементы коммуникаций, высок риск получить электротравму.
Более того, в фонтанах не стоит умываться, мыть руки или фрукты, делать это лучше питьевой водой или в специально предназначенных местах.