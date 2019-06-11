Источник материала: Новости Волковыска

Фонтаны созданы для эстетического наслаждения. Это значит, что на них нужно смотреть и любоваться. Возле них хорошо отдыхать в жару, потому что воздух там влажный и прохладный. А что грозит тем, кто устраивает заплыв и мутит воду?

В МВД поясняют , что однозначного ответа нет, и нужно учитывать все обстоятельства при решении вопроса о противоправности таких действий. При внимательном изучении Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, становится понятно – нет такой статьи «купание в фонтанах». Ответственность за такое действие не предусмотрена. Однако любой человек должен понимать, что спасаться от жары в местах, для этого не предусмотренных, опасно для здоровья.

Законодатель не запрещает купаться в фонтанах, но запрещает нарушать общественный порядок: нецензурно выражаться, оскорблять окружающих, распивать алкоголь или появляться на людях в пьяном виде. Если водные процедуры сопровождаются перечисленными действиями, к административной ответственности могут привлечь за мелкое хулиганство.

Равно как в случаях, когда речь идет о фонтанах, имеющих историческое или художественное значение и теряющих в эстетике в связи с нахождением там людей. За исключением фонтанов, специально предназначенных для того, чтобы там играли дети и отдыхали взрослые.

А вот с точки зрения здоровья, здесь все однозначно: вода в городских фонтанах не пригодна ни для питья, ни для купания. В них с легкостью можно подцепить глистов, заразиться кишечными и грибковыми заболеваниями. Чаще всего в фонтанах купаются дети и нетрезвые взрослые, тем самым рискуя здоровьем. Во время водных забав велик риск травмироваться о подсветку, струйные насадки, элементы коммуникаций, высок риск получить электротравму.

Более того, в фонтанах не стоит умываться, мыть руки или фрукты, делать это лучше питьевой водой или в специально предназначенных местах.

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