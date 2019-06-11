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«Среда развлечений» в Могилеве. Чарли Чаплин, форум-театр и китайская опера

12.06.2019 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отслеживать все самое интересное в Могилеве со среды до среды — и ближайшая неделя снова заготовила вам событий. Если кто-то скажет, что в Могилеве ничего не происходит — пришлите ему ссылку на этот обзор!

Среда, 12 июня

Кино на свежем воздухе: в этот раз на парковке рядом с ТЦ «Парк Сити» покажут анимационный фильм «Остров собак». Это бесплатно. Сбор гостей и музыкальная программа начнется в 20.00. Показ стартует в 21.30.


Четверг, 13 июня

Традиционно по четвергам нас ждут кинопремьеры. Любители фантастики и юмора явно не пропустят «Люди в черном: интернэшнл», а фанатам ужастиков и триллеров «зайдет» лента «Ма».

В Могилевском драматическом в четверг дают китайскую оперу «Пионовая беседка» художественного коллектива Северного театра оперы Куньцюй. Она будет идти на китайском языке, но с русскими субтитрами. Начало — в 18.30.

Пятница, 14 июня

На малой сцене драмтеатра дают громкую премьеру этого года — «Купание с акулами» по пьесе Дона Нигро «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей». Начало — в 18.30.

Суббота, 15 июня

В Boardhouse предлагают получить порцию природной энергии и заряд хорошего настроения. Всех желающих ждут на совместном занятии йогой. Это бесплатно. Начало в 9.00.

Спектакль-форум «Роли» пройдет в гараже галереи Андрея Воробьева (проспект Мира, 2а) Это экспериментальная интерактивная практика, направленная на решение социальных проблем. В этот раз за три часа организаторы собираются разобрать проблему гендерных ролей. Участие бесплатное, но нужна регистрация. Начало в 16.00.

Главное культурное событие этих летних выходных, где, кажется, будут все, пройдет во дворике музея Бялыницкого-Бирули — это вечер, посвященный творчеству Чарли Чаплина. В программе — музыка, старые пластинки, выставка и лекция о немом кино. А в 21.45 начнется показ знаменитых фильмов с участием комика под аккомпанемент музыкантов Five-Storey Ensemble. Билеты — на входе, по 2 рубля.


Воскресенье, 16 июня

Весь июнь в малом зале кинотеатра «Родина» будут проходить кинопоказы в рамках программы «Лістапад. Коллекция». Это отличный шанс познакомиться с фестивальным кино. В этот день, например, можно будет увидеть фильм «Высшее общество». Начало — в 20.00.


Понедельник, 17 июня

Новую неделю предлагаем начать с лекции арт- и танцедвигательного терапевта, создательницы Группы и Школы исцеления творчеством в Могилеве Полины Гамаюн. Тема — «Части личности. Как их примирить между собой?». Это бесплатное мероприятие, но необходима регистрация. «Читайбург», начало — в 19.00.

Автор-исполнитель Александр Баль приглашает на свой традиционный летний концерт в драмтеатре. Начало — в 18.30.

Вторник, 18 июня

В драмтеатре дают народную комедию «Без Егора будет горе». Ирония, юмор, народная мудрость и параллели с днем сегодняшним — вот что ждет вас на этой постановке. Начало — в 18.30.

Если вы и сами занимаетесь организацией полезных и интересных событий — ждем ваших писем с анонсами на editor.mogilev@tut.by.

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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