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«Среда развлечений» в Могилеве. Чарли Чаплин, форум-театр и китайская опера
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем отслеживать все самое интересное в Могилеве со среды до среды — и ближайшая неделя снова заготовила вам событий. Если кто-то скажет, что в Могилеве ничего не происходит — пришлите ему ссылку на этот обзор!
Среда, 12 июня
Кино на свежем воздухе: в этот раз на парковке рядом с ТЦ «Парк Сити» покажут анимационный фильм
Четверг, 13 июня
Традиционно по четвергам нас ждут кинопремьеры. Любители фантастики и юмора явно не пропустят
В Могилевском драматическом в четверг дают
Пятница, 14 июня
На малой сцене драмтеатра дают громкую премьеру этого года —
Суббота, 15 июня
В Boardhouse предлагают получить порцию природной энергии и заряд хорошего настроения. Всех желающих ждут на
Главное культурное событие этих летних выходных, где, кажется, будут все, пройдет во дворике музея Бялыницкого-Бирули — это вечер, посвященный творчеству Чарли Чаплина. В программе — музыка, старые пластинки, выставка и лекция о немом кино. А в 21.45 начнется показ знаменитых фильмов с участием комика под аккомпанемент музыкантов Five-Storey Ensemble. Билеты — на входе, по 2 рубля.
Воскресенье, 16 июня
Весь июнь в малом зале кинотеатра «Родина» будут проходить кинопоказы в рамках программы «Лістапад. Коллекция». Это отличный шанс познакомиться с фестивальным кино. В этот день, например, можно будет увидеть фильм «Высшее общество». Начало — в 20.00.
Понедельник, 17 июня
Новую неделю предлагаем начать с лекции арт- и танцедвигательного терапевта, создательницы Группы и Школы исцеления творчеством в Могилеве Полины Гамаюн. Тема —
Автор-исполнитель Александр Баль приглашает на свой
Вторник, 18 июня
В драмтеатре дают народную комедию
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Куда сходить и что посмотреть на ближайшей неделе в Могилеве, чтобы не заскучать.
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