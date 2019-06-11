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Что это за орудие для пыток? Угадайте, чем пользовались модницы 18−20 веков
Источник материала: Tut.by
Кюлоты, мюли, худи — фешн-слова нашего поколения, которые наверняка поставили бы в тупик модниц 18−20 века. Но, спорим, и вы не угадаете, какими были модные секреты женщин, которые жили несколько столетий назад? Давайте проверим!
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Спорим, не угадаете, какими были модные секреты женщин, которые жили несколько столетий назад? Давайте проверим!
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