Лобовое ДТП с МАЗом и Ford под Браславом: пострадали маленькие дети

Источник материала: Аргументы и факты

Столкнулись грузовик «МАЗ» и автомобиль «Ford Fusion». В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки: женщина 1984 года рождения и дети 2015 и 2019 годов рождения. Их с телесными повреждениями доставили в Браславскую ЦРБ, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.



ГАИ напоминает, согласно пункта 178 ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.