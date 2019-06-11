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Лобовое ДТП с МАЗом и Ford под Браславом: пострадали маленькие дети

12.06.2019 08:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лобовое ДТП с МАЗом и Ford под Браславом: пострадали маленькие дети
ГАИ УВД Витебского облисполкома

Столкнулись грузовик «МАЗ» и автомобиль «Ford Fusion». В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки: женщина 1984 года рождения и дети 2015 и 2019 годов рождения. Их с телесными повреждениями доставили в Браславскую ЦРБ, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

ГАИ напоминает, согласно пункта 178 ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: 

  • детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет; 
  • детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет. 

Лобовое ДТП с МАЗом и Ford под Браславом: пострадали маленькие дети
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Теги: Витебск
 
 
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