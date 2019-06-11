Квалификация ЕВРО-2020: Беларусь минимально проиграла Северной Ирландии

Источник материала: Аргументы и факты

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Вторую половину матча белорусы начали более активно и имели несколько хороших моментов. На 70-й минуте Стасевич после прострела Кисляка великолепно пробил низом, однако вратарь спас. Всё шло к тому, что матч завершится вничью. Однако на 86-й минуте гости всё-таки вырвали победу – отличился Макнейр.

«Была равная игра. Не скажу, что кто-то кого-то переигрывал. Ничья была бы закономерной. К сожалению, допустили ошибку в конце. Умение держать концентрацию и собранность — мастерство. У соперника мастерство оказалось выше. Команда старалась, хотела. Но не получилось», - итог матча подвел Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси.

После этой игры положение в турнирной таблице группы С, где выступает Беларусь, сложилось такое:

Северная Ирландия – 12 очков (4 матча);

Германия – 9 (3);

Нидерланды – 3 (2);

Беларусь – 0 (4);

Эстония – 0 (3).