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Квалификация ЕВРО-2020: Беларусь минимально проиграла Северной Ирландии

12.06.2019 08:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Квалификация ЕВРО-2020: Беларусь минимально проиграла Северной Ирландии
Белорусская федерация футбола

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Вторую половину матча белорусы начали более активно и имели несколько хороших моментов. На 70-й минуте Стасевич после прострела Кисляка великолепно пробил низом, однако вратарь спас. Всё шло к тому, что матч завершится вничью. Однако на 86-й минуте гости всё-таки вырвали победу – отличился Макнейр. 

«Была равная игра. Не скажу, что кто-то кого-то переигрывал. Ничья была бы закономерной. К сожалению, допустили ошибку в конце. Умение держать концентрацию и собранность — мастерство. У соперника мастерство оказалось выше. Команда старалась, хотела. Но не получилось», - итог матча подвел Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси.

После этой игры положение в турнирной таблице группы С, где выступает Беларусь, сложилось такое:

  • Северная Ирландия – 12 очков (4 матча);
  • Германия – 9 (3);
  • Нидерланды – 3 (2);
  • Беларусь – 0 (4);
  • Эстония – 0 (3).

Квалификация ЕВРО-2020: Беларусь минимально проиграла Северной Ирландии
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В домашнем матче «белакрылыя» уступили со счётом 0:1.
 
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