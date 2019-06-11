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«Бог сжалился над нашим трудоголизмом». Белорусы о том, как гульнули на отдыхе «все включено»

12.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если бы вам подарили 10 тысяч рублей и сказали, что на них можно организовать путешествие мечты, куда бы вы поехали? Герои нашего материала, например, отправились во Вьетнам и в круиз на лайнере. Вместе с сетью АЗС «Белоруснефть» рассказываем, какие впечатления остались у белорусов от бесплатных путешествий.

Мария и Юрий, предприниматели из Бобруйска: «В отеле Ниццы мы встретили актрису Джулию Стайлз»


Фото из личного архива героев

Рассказывает Мария:

— Мой супруг Юрий часто заправлялся на «Белоруснефти», получал за это баллы. Но это происходило скорее автоматически, а не для участия в розыгрыше. Он даже не регистрировался на сайте и забыл о приложении заправки на смартфоне. В итоге регистрацию осуществила я.

На тот момент баллы участников распределились таким образом, что ставок на машину было много, а на путешествие поменьше. Поэтому и выбрали второе.

Механика розыгрыша проста: заправляешься или приобретаешь акционные товары, копишь баллы на карте лояльности, меняешь их в личном кабинете на шансы — получаешь возможность выиграть суперпризы.

Мы очень редко выезжаем на отдых: все жалеем денег. У нас свой бизнес: мы создаем мебель под заказ. Все заработанное почти сразу уходит на развитие семейного дела.


Когда мужу позвонили и сообщили, что он стал победителем розыгрыша, он в это не поверил. Думал, кто-то из знакомых шутит. Супруг даже «бросил» трубку. Я же решила перепроверить информацию на сайте «Белоруснефти».

В качестве выигрыша нам досталась двухнедельная поездка в Ниццу и по окрестностям. Ехать решили сразу — сам себе такое путешествие вряд ли позволишь. В расходы было включено все, даже экскурсия по городу с гидом и деньги на обеды за территорией отеля.

Кстати, в отеле мы как-то встретили Джулию Стайлз — актрису, известную по фильму «10 причин моей ненависти». Я еще толкнула мужа: «Смотри, это же звезда!» В жизни она не такая, как на экране.

Автограф у актрисы мы не брали. Там существует негласное правило: звезды на отдыхе — такие же люди, им нужно личное пространство.

Мы обошли всю английскую набережную и узенькие улочки города. Наведались в Монако, конечно: шикарный город с неописуемым океанографическим музеем.


Побывали также в Каннах: рассмотрели вблизи Дворец фестивалей, где проходят крупные киномероприятия и собираются звезды мировой величины. По Аллее славы тоже погуляли, само собой.

В Монте-Карло впервые играли в казино. Оказалось, что мы с мужем — довольно азартные личности. Сели за автоматы с десятью евро и выиграли около 50. Нам был приятен сам факт выигрыша.


Поначалу нашей поездке «на халяву» не верили ни друзья, ни родственники — все были в шоке. Хотя однажды мы уже попали подобным образом в Турцию: заполнили одну анкету на почте, а в итоге получили право на бесплатное проживание в пятизвездочном отеле.

После второго выигранного путешествия мы с мужем шутим, мол, это сам Бог сжалился над нашим трудоголизмом и намекает таким образом: «Держите вы уже поездку, отдохните!» И мы благодарны за такие подарки судьбы.

Ангелина, экономист из Минска: «В Риме мы потеряли счет времени и опоздали на лайнер»


Ангелина Войтулевич

— Я помню, что ехала за рулем. И тут мне звонит какой-то незнакомый номер. Подняла, а на той стороне трубки: «Алло, здравствуйте! Вы выиграли сертификат на сумму 10 тысяч рублей на поездку от „Белоруснефти“!» Я такая в ответ: «Что-что?! Подождите, мне нужно припарковаться!» А там раздались аплодисменты.

Как все вышло? Я часто заправляюсь: езжу на машине на шопинг в Вильнюс и местный аэропорт. Как-то сидя на работе, решила зарегистрировать насобиравшиеся за пополнение бака баллы, чтобы использовать «шансы», делая ставки на розыгрыш кроссовера или путешествия. Делала все чисто из спортивного интереса, а оно вот как все закрутилось.


Сертификат позволял отправиться в любую точку мира. Мне было сложно определиться, чего я вообще хочу. Помогла девушка из турагентства: посоветовала прокатиться на лайнере по Средиземному морю.

Наш лайнер был девятиэтажным, будто гигантский плавучий дом. Я очень люблю корабли, так что эмоции там зашкаливали. Морской болезни у меня, слава богу, нет. Дни на корабле проходили на ура: это так здорово, когда ты можешь просто плыть и ни о чем не думать.

На лайнере были бар, спортзал и бассейн, так что скучать не приходилось. И, конечно, шведский стол, с которого все старались унести побольше.


Ангелина показывает снимки из путешествия

Мы путешествовали вместе со старшей сестрой. И она, и я были особенно впечатлены остановкой в Риме. И это несмотря на то, что я бывала в столице Италии раньше. Гуляя там, мы потеряли счет времени и опоздали на лайнер. Хорошо, что там заложили запасной час до отправления: мы уже представляли, как будем догонять нашу группу на поезде или электричке.


Во время путешествия, фото из из личного архива героини

Очень мне понравился красивый средневековый город Мальта. Но у них там правостороннее движение, весьма сложно привыкнуть к трафику: идешь, а на тебя будто едет машина, которой управляет привидение.

В этом году я очень хочу попутешествовать по странам Скандинавии. И не исключаю, что мне удастся выиграть что-то еще (смеется).


В финале нашей встречи Ангелина приобретает на АЗС сети «Белоруснефть» товар Lesik, чтобы опять испытать удачу в рекламной игре: лисенок дает право принять участие в новых розыгрышах.

Василий, предприниматель из Минска: «Даже если бы умирал, червей есть не стал бы»


Василий Бруцкий-Стемпковский, фото из личного архива

— Когда мне позвонили с розыгрыша «Белоруснефти», я был очень занят и не мог ответить. Где-то через часа два меня снова набрали, сообщив, что я выиграл сертификат на путешествие на сумму 10 тысяч рублей. Я не особо поверил. Но вскоре победителей пригласили фотографироваться, подписать договор — все стало на свои места.

Через пару дней меня с этим событием начали поздравлять родственники и знакомые, хотя я никому ничего не говорил.

Сумму выигрыша мы разбили на несколько частей. Уже слетали во Вьетнам, а в конце лета собираемся в Турцию.

Почему выбрали Вьетнам? Хотелось экзотики и теплого моря. А это для нас либо Куба, либо Индонезия, либо Малайзия и Вьетнам. Перелет из Москвы тянулся 10 часов. Для меня это не было удивлением: раньше я летал в Штаты. А вот жена и 12-летний сын такие ощущения испытывали впервые.


Вот такая красота нас ждала

Мы вылетали в -2°С, а приземлились в +32°С. Кокосы, манго, бананы на территории отеля — все это было очень приятным сюрпризом после белорусской весенней слякоти. Жили мы буквально на берегу моря: до него было метров 100.


Фото из личного архива героя

Из еды много чего там попробовали, но гадов (червей, опарышей) — нет. Даже если умирать от голода буду, их не съем. Очень брезгую (смеется)! Налегали всей семьей мы и на экзотические фрукты, которые в Беларуси сложно купить.


Фото из личного архива героя

Я и дальше заправляюсь на «Белоруснефти», приобретая «шансы». Раньше я никогда ничего не выигрывал, даже не стремился к этому. Если, конечно, не брать в расчет небольшую сумму по лотерейному билету в советское время. Это тоже было неожиданно: чудеса случаются!

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Теги: Минск
 
 
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