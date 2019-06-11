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Ставную сеть завели. Откуда могло пойти название «Поставы»?

12.06.2019 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ставную сеть завели. Откуда могло пойти название «Поставы»?
Все реже вспоминалось название селища «Посадник». Молодые же все чаще произносили слово «Поставы». © / Фото из открытых источников

ПОСАДНИК

Пригнал по рекам в селище купец из самого Витбеска лодии. Рыбы у рыбарей тутошних набрал столько, что лодии глубоко осели. Черт ли, водяник ли подбил купца на непотребство. Расплатился за рыбу серебряниками. А когда отплыл, обнаружили рыбари, что деньги те не настоящие. Из свинца сделаны, а серебром только покрыты.

Догнали купца. Лодии отобрали. Рыбу в ледник свалили. Туда же и купца под запоры крепкие посадили. Долго спорили, что делать с посадником. Обиженные рыбари стояли на том, чтобы накормить мошенника его же монетами и бросить в реку. Другие предлагали побить купца хорошо, а потом продать заезжим в работники.

Ставную сеть завели. Откуда могло пойти название «Поставы»? Хитрость защитников. Откуда могло пойти название «Глуск»?

Сколько дней судили-рядили, неизвестно. Когда же выпустили сидельца из ледяной рыбной лавки, то все, кто тут был, попадали со смеху. Купец дрожал от холода, как осиновый лист на ветру. Борода, усы, одежка – все было залеплено рыбьей чешуей да требухой. Это он от голода замороженной рыбой питался.

«Посадник-то наш! Ой, не могу! Ой, умру от смеха!» – кричали рыбари. И ни у кого уже не было злости и желания погубить купчишку. Столкнули его в озеро, чтобы отмылся, и отпустили на все четыре стороны. С той поры селище Посадником и звалось. Сколь годов такое название жило никто не скажет. Всякого было у тутошних людей.

РАННИЕ МОРОЗЫ

В один из годов пашни принесли мало жита и ячменя. Летом все высохло, а осенью вымокло. Жили с охоты, но удачливая случалась редко. Вся надежда была на рыбу в озерах. Да ранние морозы ударили. Затянуло воду льдом. К рыбным местам не подойти.

В один из холодных дней зашел на дымы прибытчик. Попросился на постой: ногу повредил в пути. Белоусом его звали. Лечец травами да напоями выправил ему ногу, но Белоус не ушел. Углядел он дочь старика, что ему ногу вылечил, и уже не мог не думать о ней. И Отраде он люб стал.

Белоус, как только стал на ноги, попросил у Отрады нитей, сеть сплел. Ходили мужики смотреть на сеть, дивились: таких они не видывали и не верили, что ею можно что-то поймать. Белоус же надрал бересты, поплавков из нее наделал. Камни-гладыши собрал, лыком обвязал. То грузила получились. Свил бечевы крепкие. Поборами их называл. К одной подборе поплавки привязал, к другой – грузила. Потом повел рыбарей на озеро. Велел взять с собой топоры, пешни, багры и слегу выбрать крепкую. Полонку во льду вырубили большую. От нее с десяток лунок пошел в ряд. В полонку слегу с веревкой опустили и погнали ее от лунки к лунке баграми. К веревке сеть привязали и потянули ее от дальней лунки, пока та вся под воду не ушла: «А теперь будем ждать, когда рыба в сеть войдет и жабрами за ячеи зацепится. Будет скоро у нас еда».

Ставную сеть завели. Откуда могло пойти название «Поставы»?
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РЫБНЫЕ СНАСТИ

То была первая ставная сеть в этих краях. С того часу отступил голод от людей. Добывали рыбу себе и для обмена на хлеб и огороднину. Ставных сетей наделали многие рыбари. Уловистой снасть оказалась и удобной.

Ставную сеть завели. Откуда могло пойти название «Поставы»? На озере Здетел. Откуда могло пойти название «Дятлово»?

Прознали про нее граничники. И с ближних селищ стали приходить, и с дальних. Просили научить вязать сети, продать их или обменять на что-то. Звали снасть ставными и поставными сетями. А от тех сетей и рыбарей озера ставниками или поставниками стали называть.

Все реже вспоминалось название селища «Посадник». Молодые же все чаще произносили слово «Поставы». От рыбацкой прилады, что в свое время выручила людей. И когда выросшее селище местечком стало, то уже называлось оно Поставами.

Виктор КРУКОВСКИЙ

 
 
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Раньше совсем не Поставами селище на Мяделке-реке звалось. Посадником оно было. И вот почему.
 
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