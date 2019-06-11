Парню, который в Лиде до смерти «пробил фанеру» молодому тяжелоатлету, изменили статью









«Если бы было два удара, его [Андрея] еще удалось бы спасти. А от третьего у него, просто говоря, «лопнуло сердце», это был смертельный удар», — рассказывает Инна Дорохович.









В связи с этим в отношении 18-летнего парня, который бил, изменили уголовную статью. Теперь его подозревают в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси). Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Первоначально следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 144 («причинение смерти по неосторожности»). Наказание по этой статье предусматривало до 3 лет колонии.





По информации Инны Дорохович, подозреваемого парня (на 10 июня) не брали под стражу. Однако ему запретили выезжать за пределы Лиды, где он прописан. Ранее он находился под подпиской о невыезде из страны.

Как сообщала ранее пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси, в Лиде, в филиале Гродненской государственного училища олимпийского резерва, 1 апреля умер учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович. Парню стало плохо после плановой тренировки. Вызвали «скорую», однако спасти его не удалось.









Подростки, которые были на тренировке, рассказали родителям умершего парня, что в раздевалке старший парень Руслан С. сильно ударил Андрея в грудь (по их словам, «пробил фанеру»). Андрей сразу потерял сознание, упал, ртом пошла кровь. Родители погибшего считают это проявлением дедовщины в спорте.





Руководство спортивного училища в Лиде сначала говорило родителям подростка, что ему стало плохо на автобусной остановке.