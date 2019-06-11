В Польше задержали бывшего бойца MMA

Сотрудники польского бюро антитеррористических операций задержали в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере страны бывшего бойца MMA, экс-чемпиона KSW в двух дивизионах в среднем весе Мамеда Халидова. Об этом телеканалу TVP Info рассказала пресс-секретарь польской нацпрокуратуры. Полного имени задержанного она не назвала, указав только его имя и первую букву фамилии (Мамед Х.). Однако, по данным канала, речь идет именно о Халидове. О том, что задержан именно бывший боец MMA также пишет портал MMA Junkie. Надзорное ведомство, отмечает TVP Info, инициировало это задержание.





Спортсмена, пояснила собеседница канала, подозревают в легализации угнанных автомобилей. В Польшу эти машины, выяснило следствие, ввозились из Чехии. В частности, в деле бойца, уточнила представитель прокуратуры, фигурируют такие автомобили класса люкс, как Porsche Panamera, Range Rover Evoque, BMW M6 и BMW 7.





В отделение полиции Мамед Халидов, добавила пресс-секретарь, был доставлен по приказу прокурора силезского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры в Катовицах. Обвинения бывшему бойцу MMA, по ее словам, будут предъявлены после того, как его доставят в прокуратуру. Следом за этим будет решаться вопрос о мере пресечения для спортсмена.









Задержание, указала собеседница TVP Info, прошло спокойно: мужчина не сопротивлялся. Заседание по делу Халидова состоится 12 июня в Катовице, отмечает телеканал. Дело, в рамках которого задержали бойца, по его данным, расследуется с января прошлого года. Прежде его фигурантами стали еще четыре человека.





Мамед Халидов — польский боец чеченского происхождения. Из Чечни в Польшу он уехал во время первой чеченской войны, когда ему было 16 лет. В 2009-2018 годах он был бойцом ММА: провел 42 боя, 34 из которых выиграл. Спортивную карьеру Халидов закончил в декабре прошлого года.



