Быстро, однако: Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства.





Как сообщают местные СМИ, Токаев принял присягу во Дворце независимости, после чего председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил ему удостоверение и символы главы государства. На церемонии присутствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.





«Моя цель — обеспечить единство общества. Всегда и везде будут отстаивать национальные интересы Казахстана», — сказал Токаев.



