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Быстро, однако: Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

12.06.2019 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе обращения к гражданам вступивший в должность президент пообещал работать над обеспечением единства общества и отстаивать национальные интересы Казахстана. Токаев также заявил о намерении повысить ответственность власти

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства.

Как сообщают местные СМИ, Токаев принял присягу во Дворце независимости, после чего председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил ему удостоверение и символы главы государства. На церемонии присутствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Моя цель — обеспечить единство общества. Всегда и везде будут отстаивать национальные интересы Казахстана», — сказал Токаев.


 
 
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В ходе обращения к гражданам вступивший в должность президент пообещал работать над обеспечением единства общества и отстаивать национальные интересы...
 
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