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Быстро, однако: Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
Источник материала: Партизан
В ходе обращения к гражданам вступивший в должность президент пообещал работать над обеспечением единства общества и отстаивать национальные интересы Казахстана. Токаев также заявил о намерении повысить ответственность власти
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства.
Как сообщают местные СМИ, Токаев принял присягу во Дворце независимости, после чего председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил ему удостоверение и символы главы государства. На церемонии присутствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Моя цель — обеспечить единство общества. Всегда и везде будут отстаивать национальные интересы Казахстана», — сказал Токаев.
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В ходе обращения к гражданам вступивший в должность президент пообещал работать над обеспечением единства общества и отстаивать национальные интересы...
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