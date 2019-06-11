В РФ хотят прекратить уничтожать санкционные продукты и отправлять их на корм скоту

RNS . Об этом сообщает





Ранее по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Роспотребнадзор предоставил перечень с предложениями, в частности, запретить уничтожение санкционной продукции.





Роспотребнадзор объяснил предложение об уничтожении санкционной продукции, заявив, что продукты питания, пригодные для употребления, но не соответствующие технологическим регламентам, можно использовать иначе.





По мнению представителей ведомства, санкционные продукты "нецелесообразно захоранивать на полигонах и уничтожать". Вместо этого Роспотребнадзор предлагает делать с продукцией следующее: перерабатывать на корм животным, компостировать и использовать в качестве источника биологического газа в биоэнергетике, изготавливать различные субстраты на биотехнологических производствах.



