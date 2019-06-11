ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В РФ хотят прекратить уничтожать санкционные продукты и отправлять их на корм скоту

12.06.2019 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В России выступили с инициативой прекратить уничтожение санкционной продукции и начать отправлять ее на переработку.

Об этом сообщает RNS.

Ранее по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Роспотребнадзор предоставил перечень с предложениями, в частности, запретить уничтожение санкционной продукции.

Роспотребнадзор объяснил предложение об уничтожении санкционной продукции, заявив, что продукты питания, пригодные для употребления, но не соответствующие технологическим регламентам, можно использовать иначе.

По мнению представителей ведомства, санкционные продукты "нецелесообразно захоранивать на полигонах и уничтожать". Вместо этого Роспотребнадзор предлагает делать с продукцией следующее: перерабатывать на корм животным, компостировать и использовать в качестве источника биологического газа в биоэнергетике, изготавливать различные субстраты на биотехнологических производствах.

Ведомство предлагает устанавливать порядок использования и переработки пищевых отходов на законодательном уровне.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках контрсанкционных мероприятий. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.


По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, поскольку она становится экономически невыгодной.

Как сообщалось, санкционный сыр в России уничтожали с помощью бульдозера и катка.

Такая же судьба ждала европейские яблоки, персики, свинину, томаты и др.

Не обошлось и без курьезов - в частности, общественность возмутила информация о том, как в Татарстане в течение дня 10 человек и бульдозер уничтожали три тушки санкционных венгерских гусей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России выступили с инициативой прекратить уничтожение санкционной продукции и начать отправлять ее на переработку.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске появилась новая маршрутка - в поселок Витьба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика