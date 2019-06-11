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Грибаускайте призвала литовцев добиваться полного закрытия БелАЭС

12.06.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая через месяц покинет этот пост, выступила в парламенте с годовым докладом и призвала литовцев добиваться полного закрытия БелАЭС.

«С Еврокомиссией уже подписано политическое соглашение о синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы. В текущем месяце в Брюсселе мы подпишем более детальный договор. Поэтому не нужно оглядываться назад, на Восток… Как и в случае с БелАЭС. Страны — члены конвенции Эспо признали, что ее построили на небезопасной площадке. Речь идет не о безопасности станции, а о небезопасной площадке. Значит, на ней не может работать ни одна электростанция. Нужно и дальше добиваться полного закрытия БелАЭС», — заявила глава государства. 

Напомним, Литва выступает против БелАЭС, которая строится в Островце в 50 км от Вильнюса. В нашей стране считают, что претензии соседнего государства лежат в политической плоскости.


 
 
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Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая через месяц покинет этот пост, выступила в парламенте с годовым докладом и призвала литовцев добиваться полного...
 
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