Грибаускайте призвала литовцев добиваться полного закрытия БелАЭС

«С Еврокомиссией уже подписано политическое соглашение о синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы. В текущем месяце в Брюсселе мы подпишем более детальный договор. Поэтому не нужно оглядываться назад, на Восток… Как и в случае с БелАЭС. Страны — члены конвенции Эспо признали, что ее построили на небезопасной площадке. Речь идет не о безопасности станции, а о небезопасной площадке. Значит, на ней не может работать ни одна электростанция. Нужно и дальше добиваться полного закрытия БелАЭС», — заявила глава государства.





Напомним, Литва выступает против БелАЭС, которая строится в Островце в 50 км от Вильнюса. В нашей стране считают, что претензии соседнего государства лежат в политической плоскости.



