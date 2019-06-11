Румас: Беларусь надеется получить от ЕБРР в 2019 году более 350 млн евро

Данную тему он затронул в ходе встречи с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком.





По словам главы кабмина, официальный Минск заинтересован в наращивании инвестиций ЕБРР. Причем как в государственный, так и в частный сектор: «В случае хорошей, слаженной работы инвестиции ЕБРР в текущем году могут превысить 360 млн евро. Сейчас мы готовимся подписать ряд соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности».





Напомним, до этого министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь собирается попасть в топ-5 стран рейтинга по объемам операций ЕБРР. Сейчас республика занимает в этом списке 9-10 строчку.



