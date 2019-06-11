ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас: Беларусь надеется получить от ЕБРР в 2019 году более 350 млн евро

12.06.2019 08:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Новость сообщил премьер-министр страны Сергей Румас.

Данную тему он затронул в ходе встречи с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком. 

По словам главы кабмина, официальный Минск заинтересован в наращивании инвестиций ЕБРР. Причем как в государственный, так и в частный сектор: «В случае хорошей, слаженной работы инвестиции ЕБРР в текущем году могут превысить 360 млн евро. Сейчас мы готовимся подписать ряд соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности». 

Напомним, до этого министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь собирается попасть в топ-5 стран рейтинга по объемам операций ЕБРР. Сейчас республика занимает в этом списке 9-10 строчку.


 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новость сообщил премьер-министр страны Сергей Румас.
 
Новости дня
Новости разные
 
Квалификация ЕВРО-2020: Беларусь минимально проиграла Северной Ирландии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика