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"Явиться с вещами". В Брестской области военнообязанным массово вручают повестки

12.06.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Читатели из Брестской области сообщают, что военнообязанным стали раздавать повестки. В Минобороны пояснили: это не связано с призывом на сборы.

— Я работаю на "Пинскдреве", сейчас в отпуске. Недавно позвонил брат, спрашивает: «Тебе еще не принесли повестку?». Отвечаю, нет, — рассказывает читатель из Пинска. — Оказывается, сегодня на предприятии многим мужчинам вручили повестки. В моей смене, например, человек 30. Трое получили повестки.

По словам собеседника, в повестке, которую получил его друг, сказано: 12 июня явиться с вещами в 11-ю школу. 

О том, что мужу пришла повестка, сообщила и жительница Каменецкого района. «Сказали с вещами явиться в военкомат», — написала она.

— В Брестском регионе проводятся плановые мероприятия мобилизационной подготовки Вооруженных сил, — поясняют ситуацию в пресс-службе Минобороны. — Военные комиссариаты вызывают отдельные категории военнообязанных, чтобы проверить вопросы воинского учета и предназначения.

Если просто: в комиссариатах проверят, соответствует ли информация, которая есть у них, данным военнообязанных. Например, личные данные, воинские специальности.

— Это не связано с призывом военнообязанных на какие-либо сборы, — подчеркнули в министерстве.
 
 
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Читатели из Брестской области сообщают, что военнообязанным стали раздавать повестки. В Минобороны пояснили: это не связано с призывом на сборы.
 
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