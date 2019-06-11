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Павел Усов: Синдром Захаренко, или чужими руками

12.06.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуская милиция – это не защитник нашего общества, а его усмиритель. Это фактически репрессивный орган, на который опирается власть Лукашенко, от которого требуется безусловная политическая лояльность. Именно этим и объясняется факт назначения министром внутренних дел не беларуса.

Павел Усов: Синдром Захаренко, или чужими руками
Юрий Караев. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Свою роль в денационализации беларуской милиции сыграл конфликт между Юрием Захаренко и Лукашенко. Как известно, Захаренко был первым беларусом, занявшим пост министра внутренних дел после того, как Лукашенко стал президентом. Пробыл он на этом посту чуть более года: после прямой конфронтации с президентом он лишился поста, а в последствии и жизни, пишет Павел Усов на сайте "Белсат".

Несмотря на то, что вторым руководителем МВД был беларус Валентин Аголец, большая часть его профессиональной деятельности прошла вне Беларуси. В республику он вернулся в 1992 году из Узбекистана. Может быть, этим объясняется азиатская преданность министра Лукашенко и быстрое превращение милиции в преторианскую гвардию президента.

Процесс укрепления и удержания власти, выполнение специфических политических задач (борьба с оппонентами) требовали более покладистых и более исполнительных министров. Нужны были люди, для которых беларуский народ и его национальные ценности, независимость – это не просто пустой звук, а зло, которое необходимо искоренять. А такими людьми могут быть только те, кто ничем не связан с беларуской землей и беларуским духом, т.е. люди извне.

Подобная практика, когда политическими структурами управляли выходцы из других народов или регионов, была свойственна многим империям, в том числе и советской. Это обеспечивало устойчивость и стабильность на окраинах, эффективное выполнение любых задач вне зависимости от цены, так как «люди извне» были преданы не интересам местного сообщества, а центральной власти. К примеру, практически все партийные руководители советской Беларуси с 1917 по 50-е годы не имели с беларусами и Беларусью ничего общего.

Поэтому на протяжении 20 лет министрами внутренних дел Беларуси назначаются люди, которые не имеют этнической привязки к нашей родине, родившиеся, учившиеся и работавшие долгое время за пределами нашей страны. Оторванность от корней, чувство личной преданности и благодарности Лукашенко делают из них действенный механизм политического и даже идеологического управления. Ведь одной из задач небеларуского руководства является не только исполнение приказов Лукашенко, борьба с оппозиционным настроениями, но и систематическое выдавливание всего ларуского из сознания своих подчиненных, чтобы лозунг «милиция с народом» не работал в критических ситуациях.

Поэтому идеологическим фундаментом сознания беларуских милиционеров является советскость и даже российскость. Не зря официальный День беларуской милиции – 4 марта: в этот день в 1917 году большевистский военный деятель Михаил Фрунзе был назначен временным начальником милиции Всероссийского Земского Союза по охране порядка в городе Минске, а «священным и неприкасаемым» символом стал «царский городовой».

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуская милиция – это не защитник нашего общества, а его усмиритель. Это фактически репрессивный орган, на который опирается власть Лукашенко, от которого...
 
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