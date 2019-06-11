Криушенко прокомментировал слухи об отставке

«Какая задача будет стоять на остаток квалификации?





Прессбол Задача та же. Будем готовиться к Лиге наций и пытаться набирать очки», — цитирует Криушенко





«Я свою работу делаю. У меня цель: побороться за выход на чемпионат Европы. Любой тренер об этом мечтает. Что я буду заявлять? Мы же не играли с Сан-Марино. Нам противостояли четыре сильных соперника. Контакт с командой у меня хороший. Но оценивать не мне — руководству»





Финальные матчи Лиги наций пройдут в марте. Первый матч с Грузией



