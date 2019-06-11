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Криушенко прокомментировал слухи об отставке
Источник материала: Партизан
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после поражения от команды Северной Ирландии (0:1) в матче квалификации Евро-2020 заявил, что не будет подавать в отставку. Напомним, что белорусы проиграли четвертый матч подряд
«Какая задача будет стоять на остаток квалификации?
Задача та же. Будем готовиться к Лиге наций и пытаться набирать очки», — цитирует Криушенко
«Я свою работу делаю. У меня цель: побороться за выход на чемпионат Европы. Любой тренер об этом мечтает. Что я буду заявлять? Мы же не играли с Сан-Марино. Нам противостояли четыре сильных соперника. Контакт с командой у меня хороший. Но оценивать не мне — руководству»
Финальные матчи Лиги наций пройдут в марте. Первый матч с Грузией
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после поражения от команды Северной Ирландии (0:1) в матче квалификации Евро-2020 заявил, что не будет подавать в...
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