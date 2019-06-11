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Тюлени с антеннами на головах помогли ученым разгадать загадку Антарктики

12.06.2019 07:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые смогли разобраться в природе появления гигантских дыр во льдах Антарктики, благодаря необычным помощникам – тюленям. Об этом сообщает CNN.


Фото CNN

Исследователи в 2016 и 2017 году заметили во льдах моря Уэдделла гигантские ямы с открытой водой, которые называются полынью. В итоге дыра выросла до 49 тыс. квадратных километров. Хотя полыньи не являются чем-то необыкновенным, ученые получили шанс выяснить как именно они появляются.

Изучением природного явления занималась команда из Вашингтонского университета.

"Наблюдения показывают, что недавние полыньи открылись из-за совпадения разных факторов: необычные океанические условия, а также серия штормов с ураганным ветром, обрушившихся на море Уэдделла", – рассказал ведущий автор исследования Этан Кэмпбелл.

Ученые выяснили, что под полыньями находятся подводные горы, которые при шторме создают водовороты, поднимая более соленую воду из глубин на поверхность. Такая вода падает на дно сразу же после того, как превращается в лед.

Тюлени же передавали ученым данные изнутри полыньи, достигая самого ее дна. Подчеркивается, что животные часто помогают ученым получить представления о той или иной области. Кроме этого, тюленей не слишком беспокоит оборудование, безопасно прикрепленное к их головам.

 
 
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Ученые смогли разобраться в природе появления гигантских дыр во льдах Антарктики, благодаря необычным помощникам – тюленям. Об этом сообщает CNN.
 
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