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Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира

12.06.2019 07:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист испанского клуба "Барселона" Лионель Месси занял первое место в перечне самых высокооплачиваемых спортсменов планеты по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Отмечается, что Месси сместил с первой строчки прошлогоднего лидера – американского боксера Флойда Мэйвезера.

Месси первенствовал в рейтинге с годовым доходом в 127 млн долларов, 92 из которых он получил по контракту с клубом, а еще 35 млн – благодаря рекламе. Первую тройку дополнили еще два футболиста – португалец Криштиану Роналду (109 млн) из "Ювентуса" и бразилец Неймар (105) из "Пари Сен-Жермен".

Вершина рейтинга Forbes ранее покорялась футболисту лишь однажды – в 2017 году на нее взбирался Роналду. Лидером по числу попаданий на первую строку рейтинга является американский гольфист Тайгер Вудс (12 раз).


В первую десятку нынешнего рейтинга также вошли боксер Сауль Альварес (94 млн), теннисист Роджер Федерер (93,4 млн), игроки Национальной футбольной лиги Рассел Уилсон (89,5 млн) и Аарон Роджерс (89,3 млн), а также делегаты от Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс (89 млн), Стефен Карри (79,8 млн) и Кевин Дюрант (65,4 млн).

Единственной женщиной в рейтинге оказалась теннисистка Серена Уильямс (29,2 млн), занявшая 63-ю строчку.

 
 
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Футболист испанского клуба "Барселона" Лионель Месси занял первое место в перечне самых высокооплачиваемых спортсменов планеты по версии журнала Forbes. Об этом...
 
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