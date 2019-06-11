Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Отмечается, что Месси сместил с первой строчки прошлогоднего лидера – американского боксера Флойда Мэйвезера.





Месси первенствовал в рейтинге с годовым доходом в 127 млн долларов, 92 из которых он получил по контракту с клубом, а еще 35 млн – благодаря рекламе. Первую тройку дополнили еще два футболиста – португалец Криштиану Роналду (109 млн) из "Ювентуса" и бразилец Неймар (105) из "Пари Сен-Жермен".



