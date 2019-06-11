|
Серебристые облака: в небе над Гродно наблюдалось редкое атмосферное явление
Источник материала: Партизан
В небе над Гродно в ночь с 10 на 11 июня наблюдалось редкое атмосферное явление — серебристые облака.
Заснять необычное явление удалось фотокорреспонденту
Возникают такие облака в мезосфере на высоте 80-85 км над землей. Обычно их можно увидеть летом, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие, чем мезосфера, слои атмосферы в это время находятся в земной тени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В небе над Гродно в ночь с 10 на 11 июня наблюдалось редкое атмосферное явление — серебристые облака.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)