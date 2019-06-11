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Серебристые облака: в небе над Гродно наблюдалось редкое атмосферное явление

12.06.2019 07:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В небе над Гродно в ночь с 10 на 11 июня наблюдалось редкое атмосферное явление — серебристые облака.
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Заснять необычное явление удалось фотокорреспонденту БелТА Леониду Щеглову.

Возникают такие облака в мезосфере на высоте 80-85 км над землей. Обычно их можно увидеть летом, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие, чем мезосфера, слои атмосферы в это время находятся в земной тени.




 
Теги: Гродно
 
 
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В небе над Гродно в ночь с 10 на 11 июня наблюдалось редкое атмосферное явление — серебристые облака.
 
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