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В долгах из-за смартфонов: белорусы стали жертвами мобильных обновлений и теперь должны операторам связи большие суммы

12.06.2019 07:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В прошедшие выходные некоторые белорусы ощутили на себе, как можно стать жертвой высоких технологий — телефоны перестали слушаться владельцев и «вогнали» их в большие долги перед операторами мобильной связи.

В долгах из-за смартфонов: белорусы стали жертвами мобильных обновлений и теперь должны операторам связи большие суммы
В редакцию «Вечернего Гродно» обратился читатель, смартфон которого успел «съесть» гигабайты трафика, а сотрудники сервисного центра лишь пообещали разобраться с ситуацией.

Телефон скачивал обновления сам по себе


Проблемы с телефоном у гродненца начались в воскресенье. По его словам, он включил мобильный интернет, проверил соцсети и вышел из приложений.

— Целый день провёл дома, телефоном не пользовался, ведь есть обычный компьютер и интернет. Утром в понедельник обнаружил, что телефон сам по себе скачивает какое-то обновление и «съедает» при этом гигабайты интернет-трафика. Но как такое возможно, ведь в моём телефоне стоит блокировка на мобильный интернет сверх пакетных данных? — недоумевает наш читатель.

Когда попытки связаться с представителями оператора мобильной связи не увенчались успехом, он отправился в сервисный центр.

— В офисе «Велком» на Советской не работали программы и мне порекомендовали обратиться в офис на проспекте Космонавтов. Девушки, которые там работали, конкретно ничего объяснить не могли. Но одна из них оказалась в курсе ситуации. Мне сразу предложили сдать телефон на проверку и написать заявление о том, что произошло. Аппарат я покупал в «Велкоме», то есть договор у меня с ними. Пока всё оформляли, ещё один мужчина пришёл сдавать телефон. Оказалось, с ним произошла такая же история, правда он сразу заметил, что идёт скачивание, но даже при этом ушёл в минус на 80 рублей.

«Будем разбираться»


Во время оформления документов, выяснилось, что ситуация связана с моделями телефонов — аппаратами Huawei с оперативной системой Android пятой версии.

— Когда мы находились в центре обслуживания, то почувствовали некоторую напряжённость со стороны работников, — говорит он. — Есть проблема, многие спрашивают: «Почему?», а им не могут ничего ответить, кроме как «Мы будем разбираться».

Есть предположение, что в систему был запущен вирус, который обошёл систему блокировки и стал действовать вопреки запрету. В неприятную ситуацию попали абоненты операторов мобильной связи velcom | А1 и МТС.

Что говорят операторы


Ближе к обеду понедельника представители velcom I A1 заявили, что компания «подтверждает факт регистрации резкого роста потребляемого трафика, связанного с обновлениями операционной систем на смартфонах определённых моделей некоторых производителей, на которых установлены старые версии. До выяснения причин со стороны производителей абонентам velcom | A1, столкнувшимся с проблемой резкого скачка потребляемого трафика, рекомендуется отключить функцию передачи мобильных данных или перевести смартфон в режим Wi-Fi».

В пресс-службе МТС журналистам tut.by заявили, что анализируют информацию. Компания по поводу возникшей ситуации обратилась к поставщикам оборудования Huawei. Пока же рекомендует абонентам проверить настройки передачи данных и актуальность версии программного обеспечения. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально, и абоненты получат обратную связь.

А вот абонентов life:) ситуация, похоже, не коснулась, так как на тарифах оператора нельзя «уйти в минус». Как только включённый интернет-трафик заканчивается, услуга мобильного интернета отключается.


Почему это произошло


Пока выяснить, в чём истинная проблема, не удалось. Многие ссылаются на форум 4PDA, где есть предположение, что сбой мог произойти на стороне пользовательского интерфейса EMUI на устройствах Huawei, а также на аппаратах с Android пятой версии. Но почему это случилось — никто не говорит. Не исключается хакерская атака, которую не выдержали аппараты и не заметил обслуживающий персонал.

 
Теги: Гродно
 
 
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