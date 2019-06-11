Как сделать офис любимым местом в городе

Превратить рабочее место в уютное пространство, куда с удовольствием будут приходить в гости коллеги – задача несложная и интересная. Научитесь делать сюрпризы, и жить будет веселее.

Что хорошего можно придумать на рабочем месте. ТОП-8 советов

Цветочные фантазии. Можно поставить на стол интересную вазу, а потом приносить себе цветы. Приятно глазу, поднимает настроение, а мужчины будут смотреть с уважением.

Дополнительный свет. Во время ремонта уговорите шефа поставить прозрачные офисные перегородки (заказать можно здеаь: https://eskgroup.by/ ). Сразу станет светлее, и вы подружитесь с соседними компаниями.

). Сразу станет светлее, и вы подружитесь с соседними компаниями. Вкусности по понедельникам. Купи полкило печенья и коробку хорошего чая в пакетиках, и по скучным понедельникам угощай тех, кто рядом. Очень скоро традиция приживется, и они тоже начнут приносить вкусности.

Лампа Аладдина. Установи на рабочем месте оригинальную настольную лампу, и зимними вечерами будет очень уютно. Если потереть по абажуру, желания исполнятся (шутка, но ею можно всех развеселить).

Прогулки. Предложи коллегам прогуливаться в обеденный перерыв, все время сидеть за столом очень вредно. Часа достаточно, чтобы и поесть, и сделать пару километров до ближайшего кафе.

Организуй кассу взаимопомощи. Этот привет из советских времен на самом деле классная штука. С каждой зарплаты не жалко положить в копилку 5 рублей, каждому может понадобиться помощь.

Улыбка на доске. Если в офисе есть доска, придя на работу, нарисуй что-нибудь забавное с призывом на ответ. Например, смешную рожицу с зажмуренным глазом и надпись «Еще спите?» Кто-нибудь обязательно ответит.

Дари тепло. Всегда желай добра окружающим, помогай им, и тебе ответят тем же.

Кто-то скажет, что советовать просто, а делать… никому не нужно. Дескать, все обозленные, обиженные на жизнь. Так потому и обиженные, что не дарят тепла. А это очень важно. Всегда. Везде.