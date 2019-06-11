Поцелуй Ильича. В СССР не знали имени жены Брежнева. А он звал ее «Витя»

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Кстати, застоем тот период может показаться лишь на первый взгляд: страна успешно осваивала космос, строила БАМ и полярные станции, не говоря уже об «области балета». А обычные люди наконец начали жить в свое удовольствие. Возможно, потому что простых радостей не чурался и сам генсек: он обожал вестерны, дорогие машины и, конечно, женщин.

Свой в доску

После грозного Сталина и непредсказуемого Хрущева именно Брежнев оказался для советских людей «в доску своим». Над многими его причудами, правда, подшучивали - например, над пристрастием к всевозможным знакам отличия. Спорить трудно: орденов и медалей у Брежнева было так же много, как и анекдотов на эту тему. Хотя когда над ними смеялись, то забывали, например, о пяти боевых орденах, которые он вполне заслуженно получил во время Великой Отечественной войны.

После Победы награды перекочевали с армейского кителя на элегантные пиджаки, скроенные на западный манер. Брежнев вообще был модником, любил хорошо выглядеть - для него было важно нравиться, особенно дамам. А еще именно он - эдакий отечественный Джеймс Бонд - ввел среди высшего партийного руководства моду на солнцезащитные очки.

Еще одна привычка Брежнева, ставшая притчей во языцех, впрочем, довольно милая, - любовь к поцелуям. В основном «целовательной» процедуре подвергались, как известно, руководители высоких делегаций. Но «поцелуев Ильича» удостаивались и простые граждане - главным образом гражданки. Даже организаторы зарубежных встреч, зная, что он ценит женскую красоту, тщательно подбирали девушек, которые приветствовали генсека. Например, на второй день после прибытия в резиденцию президента США в 1973 г. Брежнев отправил адъютанта в аэропорт за одной из стюардесс своего самолета. Та прибыла - и провела два дня в домике Брежнева. Когда Никсон зашел к Леониду Ильичу, тот представил ему молодую женщину. Уходя, американский президент улыбнулся ей: «Берегите его».

Но вот кто по-настоящему берег генсека, так это его законная жена Виктория - Витя, как он ее называл. Однако именно ее Брежнев почти никогда не брал в поездки. Считал, что ни к чему ездить в Тулу со своим самоваром... Впрочем, она и сама не рвалась. Вообще в истории СССР супруге генсека отведено не так много места. А все потому, что она не очень-то интересовалась политикой, в дела мужа не вникала и даже протокольные мероприятия посещала через раз. Зато первая леди советского государства отлично управлялась с домом и семьей, а для Леонида Ильича это было куда важнее…

Потанцуем?

Будущая первая леди СССР Виктория Денисова родилась 11 декабря 1907 года в Белгороде. Отец девочки работал машинистом на железной дороге, а мать была домохозяйкой и растила, помимо Виктории, еще трех дочерей и сына.

Окончив 9 классов, девушка уехала в Курск, где поступила в медицинский техникум. Жила Денисова в общежитии при учебном заведении. Однажды Виктория вместе с подругой отправились на танцы. Там к ним подошел перспективный студент-аграрий Леонид Брежнев, пригласивший на танец подругу Вики. Та отказалась, заявив, что он плохо танцует. Кавалер не растерялся - и повернулся к Денисовой. Это был 1925 год.

Через много лет Виктория признавалась, что Леонид и впрямь совершенно не умел танцевать, а она просто пожалела парня. Тем не менее молодые люди друг другу приглянулись, а через три года поженились. В 1929 году на свет появилась их дочь Галина, в 1933-м - сын Юрий.

Вообще-то даже самые близкие к семье люди не могли понять, что связывало Викторию и Леонида. Он - душа компании, любитель шашлыков и анекдотов, «гроза баб» (по выражению Хрущева) и «красавец молдаванин» (это уже слова Сталина). Она - тихая домоседка весьма заурядной внешности… Объяснялось все просто. Хотя по окончании техникума Виктория получила диплом акушера, по специальности почти не работала. Как только Леонид начал делать первые шаги в политике, его супруга оставила профессию - куда больше ей нравилась роль домохозяйки. Брежнева прекрасно готовила, любила возиться с детьми и заботиться о муже. И тот это очень ценил.



В молодости Леонид Ильич танцевать не умел. А в 60 лет вовсю вальсировал с дочерью Галиной на приемах.

Во время войны Леонид Ильич служил начальником политотдела 18-й армии. По свидетельствам очевидцев, вел он себя на фронте мужественно, от пуль не прятался. Как и от новых увлечений. Именно во время войны брак с Витей дал было трещину: на Украинском фронте Леонид повстречал молодую медсестру Тамару. Она была на Викторию Брежневу совсем не похожа - стройная блондинка, элегантная, общительная...

Военно-полевой роман длился четыре года. В 1945-м, приехав к супруге, Брежнев категорично объявил о намерении развестись. И… остался в семье. По одной из версий, Виктория пригрозила мужу испортить ему карьеру. По другой - разрушать чужой брак стало стыдно самой Тамаре. И, наконец, удержать заблудшего отца могли дети. Брежнев их искренне любил, к тому же был невероятно сентиментален.

Самое удивительное, что годы спустя Виктория и Тамара даже подружились: бывшая медсестра с мужем не раз приезжали к Брежневым на дачу.

Положение обязывает

Тем временем Леонид Ильич продолжал подниматься по карьерной лестнице. Он занимал высочайшие должности и в Молдове, и в Казахстане, и в Украине. Семью мотало по стране - и всюду за мужем следовала домовитая безропотная Витя.

В 1964 году Брежнев был назначен генеральным секретарем ЦК КПСС, и новое положение обязывало его супругу изменить образ жизни, чего она делать не желала. И не стала. Виктория Брежнева была полной противоположностью своей предшественницы - Нины Хрущевой. В отличие от нее, Виктория Петровна практически не посещала вместе с мужем важные мероприятия и уж тем более не сопровождала его в заграничных поездках (но при этом тщательно следила за его гардеробом).

А еще стоически терпела его увлечения другими женщинами. Поводов для ревности Леонид Ильич давал супруге немало: ходили слухи о его романах с певицей Анной Шалфеевой, дочерью лидера Болгарии Людмилой Живковой, личной помощницей Марией, заведующей охотничьей резиденцией Анной… Кстати, последние две, как и Тамара, были стройными блондинками - Брежнев явно предпочитал такой типаж.



За рубежом о слабости Брежнева к прекрасному полу знали хорошо.

Последняя любовь Брежнева, медсестра Нина Коровякова, и вовсе имела неограниченные полномочия. Она ночевала в его комнате, зачитывала ему секретные документы и даже сидела за столом вместе со всей семьей! Но Виктория Петровна сносила и это. В последние годы генсек был глубоко больным человеком, а Нина фактически продлевала ему жизнь. Разве тут до скандалов?..

К слову, в стране долгое время даже не знали имени первой леди СССР. О том, что супругу Леонида Ильича зовут Виктория, советские граждане узнали только с выходом его книги «Воспоминания Брежнева». Поначалу главы печатались в журналах, а сама книга вышла уже после смерти правителя - в 1983 году.

В последний раз Виктория Петровна появилась на публике в день похорон Леонида Ильича - 15 ноября 1982 года. Фотографию семьи Брежневых тогда опубликовала только одна газета - «Московские новости», выходившие на английском языке. Последние 13 лет жизни без мужа Брежнева провела практически в полном одиночестве, страдая от слепоты и диабета. Ее навещали в основном те, кто некогда дружно творил вместе с ней на семейной кухне…