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В Казахстане прошла инаугурация президента

12.06.2019 09:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Казахстане прошла инаугурация президента

Одержавший победу в прошедших выборах Касым-Жомарт Токаев принес присягу во Дворце независимости Нур-Султана и официально вступил в должность главы государства.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев, возложив правую руку на Конституцию. После этого прозвучал государственный гимн и артиллерийские салюты в честь президента, сообщает Tengrinews.kz.

По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил удостоверение и символы главы государства.

 
 
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Одержавший победу в прошедших выборах Касым-Жомарт Токаев принес присягу во Дворце независимости Нур-Султана и официально вступил в должность главы государства.
 
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