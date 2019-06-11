В Казахстане прошла инаугурация президента

Источник материала: Ежедневник





Одержавший победу в прошедших выборах Касым-Жомарт Токаев принес присягу во Дворце независимости Нур-Султана и официально вступил в должность главы государства.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев, возложив правую руку на Конституцию. После этого прозвучал государственный гимн и артиллерийские салюты в честь президента, сообщает Tengrinews.kz.

По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил удостоверение и символы главы государства.