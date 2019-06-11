Пожилые белорусы смогут бесплатно отправить поздравительные открытки

РУП «Белпочта» приглашает поучаствовать в акции, посвященной 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Акция пройдет с 15 по 26 июня 2019 г. в выделенных отделениях почтовой связи (ОПС) страны, сообщает РУП «Белпочта».

Принять участие в акции смогут лица, достигшие 75-летнего возраста, или их представители (при предъявлении документа).

Так, сотрудники выделенных отделений почтовой связи будут выдавать обратившимся к ним пожилым людям наборы поздравительных открыток со специальным штемпелем, который заменяет марку (оплата при дальнейшей пересылке не требуется). Клиенты смогут подписать открытки в адрес своих родных и близких дома или в отделениях почтовой связи, а потом опустить их в любой почтовый ящик на улице или в ОПС.

Бесплатно отправить поздравления по всей территории Беларуси можно будет до 8 июля 2019 года.

В Минске акция будет проходить: