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Пожилые белорусы смогут бесплатно отправить поздравительные открытки
12.06.2019 09:40 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
РУП «Белпочта» приглашает поучаствовать в акции, посвященной 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Акция пройдет с 15 по 26 июня 2019 г. в выделенных отделениях почтовой связи (ОПС) страны, сообщает
Принять участие в акции смогут лица, достигшие 75-летнего возраста, или их представители (при предъявлении документа).
Так, сотрудники выделенных отделений почтовой связи будут выдавать обратившимся к ним пожилым людям наборы поздравительных открыток со специальным штемпелем, который заменяет марку (оплата при дальнейшей пересылке не требуется). Клиенты смогут подписать открытки в адрес своих родных и близких дома или в отделениях почтовой связи, а потом опустить их в любой почтовый ящик на улице или в ОПС.
Бесплатно отправить поздравления по всей территории Беларуси можно будет до 8 июля 2019 года.
В Минске акция будет проходить:
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Принять участие в акции смогут лица, достигшие 75-летнего возраста, или их представители (при предъявлении документа).
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