ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожилые белорусы смогут бесплатно отправить поздравительные открытки

12.06.2019 09:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Пожилые белорусы смогут бесплатно отправить поздравительные открытки
Фото из открытых источников

РУП «Белпочта» приглашает поучаствовать в акции, посвященной 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Акция пройдет с 15 по 26 июня 2019 г. в выделенных отделениях почтовой связи (ОПС) страны, сообщает РУП «Белпочта».

Принять участие в акции смогут лица, достигшие 75-летнего возраста, или их представители (при предъявлении документа).

Так, сотрудники выделенных отделений почтовой связи будут выдавать обратившимся к ним пожилым людям наборы поздравительных открыток со специальным штемпелем, который заменяет марку (оплата при дальнейшей пересылке не требуется). Клиенты смогут подписать открытки в адрес своих родных и близких дома или в отделениях почтовой связи, а потом опустить их в любой почтовый ящик на улице или в ОПС.

Бесплатно отправить поздравления по всей территории Беларуси можно будет до 8 июля 2019 года.

В Минске акция будет проходить:

  • Главпочтамт пр. Независимости, д. 10
  • ОПС № 66 ул. Ташкентская, д. 16
  • ОПС № 30 ул. Кирова, д. 33
  • ОПС № 117 пр.им. газ. Звязда, д. 55
  • ОПС № 7 ул. Жуковского, д. 6/2
  • ОПС № 70 ул. Ванеева, д. 18
  • ОПС № 5 пр. Независимости, д. 46
  • ОПС № 23 пр. Независимости, д. 103
  • ОПС № 17 ул. Кунцевщина, д. 35
  • ОПС № 62 пр. Победителей, д. 123
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принять участие в акции смогут лица, достигшие 75-летнего возраста, или их представители (при предъявлении документа).
 
Новости дня
Новости разные
 
WhatsApp сообщил о готовности судиться с пользователями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика