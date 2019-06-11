Ford подготовил к дебюту новый электрический кроссовер с запасом хода 360 км

Источник материала: Tut.by

Американский автогигант анонсировал скорый выход своего первого электромобиля для китайского рынка — это будет переведенный на электротягу кроссовер Territory.





Этот автомобиль китайское подразделение концерна Ford вывело на рынок в начале текущего года. Напомним, что новый Territory выпускается китайской компанией Jiangling Motors, у которой с Ford имеется совместное предприятие. И вот теперь подоспела электрическая модификация «паркетника», которая получила ряд отличий от бензинового Territory.





Это, в частности, измененная структура шестиугольной решетки радиатора, C-образные ходовые огни, отсутствие выхлопных патрубков и шины с пониженным сопротивлением качению.





В отделке салона Territory EV широко используются кожа, углеволокно и металлические вставки. В «базе» у кроссовера предусмотрены цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном и медиасистема с экраном диагональю 10 дюймов. Заявлен и широкий перечень различных электронных помощников, включая контроль рядности движения, распознавание дорожных знаков, контроль «слепых» зон и автомат переключения с дальнего света на ближний.





В Ford сообщили, что на одной зарядке кроссовер сможет проехать до 360 км — причем по устаревшей методике подсчета NEDC, то есть в реальных условиях пробег будет примерно на 100 км меньше. О прочих характеристиках электрического Territory пока информации нет — их обнародуют ближе к моменту рыночного дебюта «паркетника» во второй половине текущего года.

Выпуск Territory EV также будет освоен на мощностях Jiangling Motors. Также новый план Ford предусматривает вывод на рынок КНР в течение ближайших трех лет до 10 новых электрифицированных моделей, включая автомобили марки Lincoln.