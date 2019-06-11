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WhatsApp сообщил о готовности судиться с пользователями
Источник материала: Tut.by
Мессенджер WhatsApp сообщил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования. Новые меры указаны в обновлении раздела о безопасности на
В сообщении говорится, что «начиная с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг».
Сюда относятся автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях. При этом WhatsApp намерен искать доказательства такой деятельности и за пределами собственной платформы.
В качестве WhatsApp приводит ситуацию, когда какая-либо компания публично заявляет о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.
Напомним, что ранее в WhatsApp
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WhatsApp будет принимать правовые меры начиная с 7 декабря 2019 года.
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