При реконструкции моста через Пину основной упор делается на усиление опор

Источник материала: Пинский Вестник

Нависшие над Пиной не соединенные с берегом русловые пролеты - еще один необычный сюжет для событийных фотоснимков в постоянно меняющейся картине реконструкции моста. Ради любопытства стоит понаблюдать (конечно же, издали) за процессом мостостроения.



Обычно, после демонтажа вызывавших опасность конструкции, следует ожидать начала строительства ездовой части. Однако сейчас ведутся работы, о необходимости которых сообщил на апрельской планерке в Пинске министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко, - усиление опор. Это вызвало дополнительные технические трудности и финансовые затраты. Но ведь мост крепок тогда, когда надежно его основание.







Чтобы избежать вибрации при действии традиционного копера и основательно заглубиться, применяется технология так называемых буронабивных свай. Вокруг опор огромная буровая установка проделывает скважины, в которые по обсадным трубам опускаются цилиндрические армирующие стальные каркасы несколько десятков метров длиной. Затем полости заполняются бетоном. Работа трудоемкая, но дело спорится, и такими прочными кольцами теперь опоясывают северную и южную опоры. Затем под каждую будет сделан новый фундамент.



О том, какое в дальнейшем будут реализовано конструкторское решение, стало известно на недавнем республиканском семинаре «Обеспечение безопасной эксплуатации мостовых сооружений», состоявшемся в Бресте. К исполнению принят комбинированный вариант. Генеральный директор РУП «Бреставтодор» Михаил Непочелович констатировал, что на данный момент разобраны четыре из шести пролетных строения. При реконструкции сооружения используются действующие опоры - полностью мост не разбирается. Будут усилены опоры и произведена замена пролетных строений. Два основных русловых пролетов изготовят из металла, а остальные - из выпускаемых в республике 33-метровых балок, об этом информирует БелТА. Предполагается, что вначале будет вестись монтаж железобетонных конструкций, потом - металлических пролетов, которые станут собираться здесь же, на объекте.







Так что событийных впечатлений для пинчан еще будет предостаточно. Одновременно здесь решается много вопросов. Например, рядом со строительством ведется утилизация пришедших в негодность пролетов. Их дробят в бетонную крошку и отсортировывают металлическую арматуру.





При всей масштабности работ все идет по графику. Руководство РУП «Бреставтодор» - организации, выступающей заказчиком строительства, - рассчитывает открыть движение по обновленному мосту к концу года, возможно, в ноябре. В свою очередь и генподрядчик ОАО «Мостострой», блестяще справившийся с реконструкцией моста в Житковичском районе, намерен подтвердить деловую репутацию и профессиональный уровень в Пинске. Стройгородки на берегах Пины разместили филиалы акционерного общества - мостостроительное управление № 3 из Барановичей и мостотряд № 58 из Бреста . По мере продвижения работ специалистов и техники еще прибавится.

По предварительной оценке стоимость реконструкции составляет 27-28 миллионов рублей.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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