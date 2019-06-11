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Водители троллейбусов из четырех стран посоревнуются в профессионализме в Гродно
12.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Водители троллейбусов из четырех стран посоревнуются во время международного конкурса профессионального мастерства, посвященного 75-летию освобождения города Гродно и Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, который 13-14 июня 2019 года пройдет в Гродно. Об этом сообщила председатель профсоюзного комитета унитарного городского предприятия «Гродненское троллейбусное управление» Елена Бакланова.
Впервые участие в соревнованиях примут водители троллейбусов из всех областных центров страны, а также городов: Минска, Бобруйска, Санкт-Петербурга, Тулы, Люблина и Каунаса. На начальном этапе им предстоит продемонстрировать теоретические знания, ответив на вопросы по Правилам дорожного движения, устройству и правилам технической эксплуатации троллейбусов, правилам перевозки пассажиров.
Самым зрелищным станет практический этап испытаний, который начнется 14 июня в 13.00 на автодроме УГП «Гродненское троллейбусное управление». Водителям предстоит выполнить несколько автомобильных фигур: движение «змейкой», постановка транспорта в бокс, подъезд к остановочному пункту и линии «Стоп», заезд в тоннельные ворота и объезд колодцев. При управлении многотонными машинами будет оцениваться техника исполнения и время прохождения трассы.
— Перед конкурсантами стоит задача не только приобрести новый опыт и повысить свое мастерство, но и продемонстрировать культуру вождения, ведь наша задача — перевозить пассажиров качественно и с комфортом для людей, — отметил директор УГП «Гродненское троллейбусное управление» Виктор Шарейко. Он добавил, что в отдельной номинации посоревнуются и женщины-водители троллейбуса, которых, к слову, на предприятии работает около трети.
По итогам всех испытаний лучших водителей выберут в командном зачете, личном первенстве, в спринте, а также среди молодых водителей и женщин. Победителям будут вручены кубки, медали, дипломы и ценные призы от председателя Гродненского городского исполнительного комитета, администрации предприятия «Гродненское троллейбусное управление», областного обкома профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, общественных объединений «Белорусский союз женщин» и «Белорусский республиканский союз молодежи».
По словам организаторов, основная цель состязания — популяризация профессии водителя городского электротранспорта, снижение уровня аварийности на дорогах и улучшение качества обслуживания пассажиров.
Члены команд участниц, в свободное от соревнований время посетят Августовский канал, для них будет организована обзорная экскурсия по городу Гродно.
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Водители троллейбусов из четырех стран посоревнуются во время международного конкурса профессионального мастерства, посвященного 75-летию освобождения города ...
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