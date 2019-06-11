Синоптики пугают белорусов 30-градусной жарой и сильными грозами

Источник материала: Вороновская газета





В ближайшие дни температура воздуха будет ещё расти.

Днём столбик термометра во многих районах превысит 30°C. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Погодой управляет область повышенного атмосферного давления и очень тёплая воздушная масса субтропического происхождения. В стране сухо, лишь во второй половине недели местами пройдут грозовые дожди.

12 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Лишь днём местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью на юге страны составит + 11..+20°C . Максимальная температура днём поднимется до +27°..+ 33°C.

Далее погоду в стране определит область повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью +15..+21°C . Максимальная днём +27..+34°C.

И по традиции о метеорекордах. Самые высокие значения температуры отмечались 11 июня 2010 года. В посёлке Октябрь Гомельской области было +33°C. В 1982 году зафиксирован абсолютный минимум для этой даты. В Орше под утро было -2°C. В 1955 году в Пружанах прошёл сильный ливень. Выпало 40 литров воды на квадратный метр.

Завтра, 12 июня, по народному календарю день Еремея или день Исаакия. Существует народная примета: утром трава сухая — жди дождя к ночи. Хорошая погода будет, если восход и закат чистые, золотистые или бледно-розовые.

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