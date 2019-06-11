Запрет на посещение лесов введен в шести районах Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





Решение о введении ограничений принимается районными исполнительными комитетами.

Запрет на посещение лесов вводится в связи с высоким классом пожарной опасности и длительным периодом отсутствия дождей. Следить за ситуацией можно с помощью интерактивной карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

В Гродненской области запрет на посещение лесов с 11 июня действует в Сморгонском, Островецком, Ошмянском, Ивьевском, Лидском и Вороновском районах.

https://grodnonews.by/