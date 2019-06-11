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Запрет на посещение лесов введен в шести районах Гродненской области
12.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Решение о введении ограничений принимается районными исполнительными комитетами.
Запрет на посещение лесов вводится в связи с высоким классом пожарной опасности и длительным периодом отсутствия дождей. Следить за ситуацией можно с помощью интерактивной карты запретов и ограничений на посещение лесов на
В Гродненской области запрет на посещение лесов с 11 июня действует в Сморгонском, Островецком, Ошмянском, Ивьевском, Лидском и Вороновском районах.
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Решение о введении ограничений принимается районными исполнительными комитетами. Запрет на посещение лесов вводится в связи с высоким классом пожарной опасности...
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