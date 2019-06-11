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МАРТ хочет ограничить торговые сети 15 процентами на рынке

12.06.2019 10:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МАРТ хочет ограничить торговые сети 15 процентами на рынке

Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлен и выносится на общественное обсуждение проект указа президента «О противодействии монополизации в области торговли».

Проект указа разработан в целях принятия дополнительных мер по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и направлен на обеспечение дополнительных условий для развития конкуренции и эффективного функционирования сектора розничной торговли продовольственными товарами.

Данным проектом предусматривается, что субъект торговли, осуществляющий розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которого в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в Беларуси за предыдущий финансовый год превышает 15%, признается занимающим доминирующее положение на товарном рынке розничной торговли продовольственными товарами, что предопределяет возложение дополнительных обязанностей и установление ограничений, сообщила пресс-служба МАРТ.

С текстом проекта указа и обоснованием к нему можно ознакомиться на сайте МАРТ в разделе «Законодательство/Общественное обсуждение проектов» либо на Правовом форуме Беларуси.

Общественное обсуждение продлится до 20 июня 2019 года включительно.

 
 
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Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлен и выносится на общественное обсуждение проект указа президента «О противодействии...
 
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