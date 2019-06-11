Дрогичинский район: в результате наезда на опору ЛЭП тяжело травмирован водитель

Источник материала: Виртуальный Брест

11.06.2019 года около 17.40 часов в деревне Детковичи Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.





По предварительной информации: 42-летний житель д. Деревная, управляя автомобилем «Ауди 80», двигаясь по ул. Энгельса, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на опору ЛЭП.







В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.