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Дрогичинский район: в результате наезда на опору ЛЭП тяжело травмирован водитель

12.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

11.06.2019 года около 17.40 часов в деревне Детковичи Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Дрогичинский район: в результате наезда на опору ЛЭП тяжело травмирован водитель

По предварительной информации: 42-летний житель д. Деревная, управляя автомобилем «Ауди 80», двигаясь по ул. Энгельса, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на опору ЛЭП.

Дрогичинский район: в результате наезда на опору ЛЭП тяжело травмирован водитель


В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  11.06.2019 года около 17.40 часов в деревне Детковичи Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 42-летний...
 
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