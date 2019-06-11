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Дрогичинский район: в результате наезда на опору ЛЭП тяжело травмирован водитель
12.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
11.06.2019 года около 17.40 часов в деревне Детковичи Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 42-летний житель д. Деревная, управляя автомобилем «Ауди 80», двигаясь по ул. Энгельса, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на опору ЛЭП.
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11.06.2019 года около 17.40 часов в деревне Детковичи Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 42-летний...
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