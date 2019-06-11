Ночной патруль всегда на страже... Корреспондент побывала в рейде с сотрудниками ГАИ

Источник материала: Виртуальный Брест

В летний период количество поводов отдохнуть в кругу семьи или с друзьями резко увеличивается из-за благоприятных погодных условий. Одни, расслабившись за употреблением спиртного, забывают об элементарных мерах безопасности и садятся пьяными за руль, подвергая опасности не только свою жизнь, но и окружающих людей. Другие же, любят «добавить газу», значительно превышая при этом скорость, что может привести к трагическим последствиям на дороге.





Чтобы не допустить подобных инцидентов, сотрудники дорожно-патрульной службы ежедневно обеспечивают автомобилистов знаниями о правилах безопасности и повышают культуру их поведения на дороге. Они не только следят за соблюдением ПДД , выезжают на места дорожно-транспортных происшествий, но и реагируют на вызовы граждан, которые часто жалуются на нерадивых водителей. Особенно активизируются правонарушители в ночное время суток. Внештатный корреспондент газеты «На страже» побывала в ночном рейде с инспекторами батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома капитаном милиции Игорем Алешко и младшим лейтенантом милиции Александром Алексеюком.







Только успев сесть в служебный автомобиль и поздороваться с сотрудниками, стрелка на спидометре резко поднимается вверх по шкале, и мы «летим» по городу. Оказалось, инспектор увидел подозрительного мотоциклиста, поэтому началась погоня. Правда, все быстро закончилось, и водитель остановился. При проверке документов у брестчанина не оказалось при себе водительского удостоверения, оказалось – забыл дома.



Решаем изменить направление и разворачиваемся, как вдруг прямо перед служебной машиной водитель «Форд Мондео», двигаясь по пр. Машерова, повернул на бул. Космонавтов там, где это запрещено. Только 23.15 часов, а это уже второе нарушение за 15 минут. Открыв водительскую дверь, из машины выходит мужчина средних лет. Если наблюдать за происходящим издалека, то никаких вопросов и подозрений он не вызывает, однако подойдя поближе, становится понятно, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Под ногами мужчины возле сиденья лежит бутылка пива, однако тот утверждает, что спиртное не употреблял, а пиво оставил приятель. Чтобы убедиться в достоверности слов водителя, мы отправляемся в Брестский областной наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования.



Подъезжая к диспансеру, нарушитель все-таки сознается, что в обед выпил литр пива с друзьями и больше не употреблял, но по внешнему состоянию нетрудно догадаться, что только пивом посиделки не ограничились. Что ж, медицинская экспертиза все покажет. Её результаты стали для мужчины плачевными – 1,32 промилле. Вряд ли выпитая еще в обед бутылка пива покажет такой результат. Далее направляемся на штрафстоянку, чтобы оставить транспортное средство нарушителя там. После, уже в ходе допроса, выяснилось, что водитель – неработающий 28-летний кобринчанин Г., гражданин Украины. Г. рассказал, что из дома выехал около 10.00 часов, чтобы по просьбе его приятелей отвезти их в Брест. Целый день мужчина находился в областном центре, отдыхал с друзьями и, как пояснил сам, в 16.00 часов выпил в компании литр пива. Пока общался с приятелями, решил, что домой сегодня не поедет, останется ночевать здесь. Мужчина нашел подходящую свободную квартиру, договорился о том, что заберет ключи вечером, и около 23.00 часов как раз собирался за ними, но не доехал… Во время беседы с правоохранителями Г. раскаивается в содеянном, но понимает, что за свои проступки придется отвечать по закону. В отношении мужчины составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и за невыполнение требований дорожных знаков.



Продолжаем патрулировать город, проезжая по центральным улицам, и замечаем «Mercedes-Benz Sprinter», припаркованный с нарушением ПДД . Инспектор приводит водителя для составления административного протокола. Брестчанин, 1990 года рождения, рассказывает, что остановился в неположенном месте лишь на минутку, чтобы забрать своих друзей и сразу уехать. Во время разговора к сотруднику ГАИ периодически подходят приятели водителя, явно повеселившиеся до этого за употреблением спиртного, задают множество вопросов и пытаются поскорее «освободить» друга. После составления протокола нарушителя отпускают, и компания в полном составе удаляется.



За последующие несколько часов мы успели подежурить возле знаменитого круглосуточного магазина. Именно там ночью собираются большие и шумные компании, частенько любящие садится за руль сразу после употребления спиртного или оставлять машину прямо у входа в магазин, ведь «я же туда и обратно». На удивление, в этот раз похожих случаев с посетителями известного в городе места удалось избежать, однако на ближайших улицах во время проверки документов среди законопослушных граждан оказались и нарушители. За управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, инспекторы составили два административных протокола и один за переход проезжей части на красный сигнал светофора.



Переместившись на улицу Брестских дивизий, продолжаем проведение нашего рейда. Уже почти три часа ночи, мимо проезжают только машины такси. С документами у их водителей все в порядке. Позже лишь изредка начинают появляться и другие автомобили, среди которых оказываются водитель машины без ТО и мужчина с водительским удостоверением, срок действия которого вот уже как год закончился. За отсутствие управления транспортным средством брестчанин получает штраф в размере 5 базовых величин. На вопрос инспекторов, почему тот не поменял документ, водитель лишь пожимает плечами и отвечает: «Да ведь не останавливали как-то». Его машина отправляется на штрафстоянку.



За оставшееся время рейда периодически поступали вызовы о выезде на места происшествий. Так, на автодороге Р-94 «Брест-Томашовка» мужчина в пьяном виде бросал камни в лобовые стекла автомобилей, а на перекрестке улиц Советской и Будённого водитель такси нарушил ПДД, и еще много подобных сообщений поступало сотрудникам до окончания ночного рейда.