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Спортлагерь для китайских аспирантов и магистрантов планируют организовать в Бресте

12.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском государственном университете имени А.С.Пушкина планируют организовать летний спортивный лагерь для китайских аспирантов и магистрантов, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе Александр Будько.

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Лагерь "Дружба" будет функционировать на базе спортфака брестского вуза. Ожидается, что его участниками станут 10 представителей Аньхойского университета, с которым у БрГУ подписан договор о сотрудничестве, а также других китайских вузов. С молодыми специалистами китайского вуза-партнера будут заниматься ведущие преподаватели факультета физического воспитания. Белорусские тренеры познакомят гостей со своими методиками подготовки мастеров спорта.

По словам проректора, китайские партнеры проявили большой интерес к этому проекту. Конкретные сроки еще не согласованы, пока идут переговоры. Ориентировочно спортивный лагерь "Дружба" должен открыться в июле. В этом же месяце при вузе должна заработать летняя школа для обучения русскому языку магистрантов и преподавателей Аньхойского университета. В Бресте ждут группу из 10 слушателей.

"Для нас это пока первый такой опыт. Спортивный лагерь и летняя школа рассчитаны на неделю работы. Планируется, что в первой половине дня будут проходить занятия. На вторую половину дня разрабатывается экскурсионная программа. Хотим, чтобы наши гости познакомились не только с языком, но и историей, культурой, достопримечательностями нашего региона", - отметил проректор.

Брестский университет имени А.С.Пушкина наращивает экспорт образовательных и туристических услуг. Так, в прошлом году на этой деятельности вуз заработал почти $1,6 млн, темп роста к 2017 году составил 134%. За январь-май текущего года доход от оказания услуг иностранным гражданам здесь составил около $600 тыс.

В настоящее время студентами БрГУ являются 557 иностранных студентов из 17 стран. Больше всего среди них граждан Туркменистана.

 
Теги: Брест
 
 
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