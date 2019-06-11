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В летний период 2019 года в Несвижском районе планируется оздоровить 1383 школьника

12.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В летний период 2019 года в Несвижском районе планируется оздоровить 1383 школьника.

В  лагерях с дневным пребыванием детей оздоровятся 712 учащихся. Это — средняя школа № 1 г. Несвижа, СШ № 4 г. Несвижа, СШ № 1 г.п. Городея, СШ № 2 г.п. Городея, Сновская СШ, Оношковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа, Лысицкий, Грицкевичский, Новоселков-ский, Сейловичский, Затурьянский учебно-педагогические комплексы детский сад-средняя школа,  Погорельцевская СШ, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района, спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе Несвижской гимназии, спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе СШ № 2 г.п. Городея.

В 8 лагерях с круглосуточным пребыванием оздоровятся 603 ребенка. Лагерь «Эврика» создан на базе Карцевичской средней школы, «Радуга» — на базе Ланского УПК д/с-СШ, «Дружба» — на базе СШ № 3  г. Несвижа», «Фортуна» —  на базе Городейской вспомогательной школы-интерната,  спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» — на базе Липского УПК д/с-СШ, «Эрудит» — на базе Несвижской гимназии, «ПравоЗнайка» — на базе Солтановщинского УПК                  д/с-СШ, профильный лагерь «ИнфоЗнайка» — на базе Островского УПК д/с-СШ Несвижского района.

В летний период будет организована работа трех лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием: на базе Сейловичского УПК д/с-СШ,  СШ № 1 г.п. Городея, центра детского творчества Несвижского района. На базе Лысицкого УПК д/с-СШ  планируется работа лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием.  Учащиеся будут трудиться в КСПУП «Экспериментальная база «Свекловичная», ОАО «Сейловичи»,  ОАО «Городея» и центре детского творчества Несвижского района.

В период летнего оздоровления в лагерях профилактические мероприятия будут проводить сотрудники Несвижского РОВД и Несвижского РОЧС.

Специалисты центра детского творчества Несвижского района традиционно организуют для учащихся образовательно-игровые программы, дискотеки.

Будет организовано посещение воспитанниками оздоровительных лагерей бассейна ФОК «Замковый».

На протяжении всего летнего периода в учреждениях образования района в распоряжении ребят — объединения по интересам, спортзалы, компьютерные классы, библиотеки, стадионы.

В оздоровительных лагерях «Эврика» и «Радуга» будут работать педагогические отряды.

Управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома в июле организует ученические ремонтные бригады (68 человек) на базе СШ № 1 г. Несвижа, Несвижской гимназии, СШ № 3 г. Несвижа и СШ № 4  г. Несвижа.

Специалисты провели большую работу по разъяснению учащимся соблюдения норм безопасной жизнедеятельности, тематические беседы, в том числе с сотрудниками заинтересованных структур — по правилам безопасного поведения в быту, на дороге, водоемах и в других местах.

Анна БОГДАН,

заведующий сектором

социальной

и воспитательной работы управления

по образованию,

 спорту и туризму

Несвижского

райисполкома.

 


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В летний период 2019 года в Несвижском районе планируется оздоровить 1383 школьника. В  лагерях с дневным пребыванием детей оздоровятся 712
 
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