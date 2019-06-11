5 июня 2019 года на должность начальника цеха водопотребления и водоотведения КУП «Солигорскводоканал» назначен ЯРОШЕВИЧ Олег Аркадьевич.
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Стало известно, кто назначен на должность начальника цеха водопотребления и водоотведения КУП «Солигорскводоканал»
12.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Стало известно, кто назначен на должность начальника цеха водопотребления и водоотведения КУП «Солигорскводоканал»
5 июня 2019 года на должность начальника цеха водопотребления и водоотведения КУП «Солигорскводоканал» назначен ЯРОШЕВИЧ Олег Аркадьевич.
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